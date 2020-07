US-Black-Metal anno 2020

Ein interessantes Debüt, das uns Frontmann Elijah Cirricione und seine Mannen da um die Ohren hauen. Ich bin nicht der große Fachmann für amerikanischen Black Metal und mag daher nicht entscheiden, ob die Selbstverortung als "progressiv" hier zutrifft oder nicht. In jedem Fall handelt es sich nicht um Schwarzmetall der primitiven Sorte, sondern um ausladende Kompositionen, die auch nicht mit den üblichen atmosphärischen Parts geizen.

Was aber hebt "Tome 1" denn nun von der Masse ähnlich gelagerter Bands und Projekte ab? Neben dem netten Cover-Artwort (ich weiß, das reicht eventuell nicht als Kaufargument) ist da vor allem das feine Gespür für Melodien. Meist von der Gitarre getragen, erzeugen ebenjene eine manchmal erhabene, manchmal fast folkige Stimmung, die über den schweren Powerchords schwebt. Dazu gesellt sich das qualitativ überzeugende Gekeife des Sängers, was in Summe eine wohlige Mischung ergibt. Perfekt nachzuhören etwa bei 'Pragma'.

Auch wenn es allzu oft eine Floskel ist: Die Stärke der Truppe aus Chicago ist die Abwechslung. Hier wird eben nicht ein Riff bis zur völligen Erschöpfung totgenudelt, die sphärischen Arrangements werden zielführend eingesetzt und dienen nicht der künstlichen Streckung, und was Geschwindigkeit, Dynamik und Stimmung angeht, setzt man ebenfalls auf eine (natürlich immer innerhalb des Genres zu denkende) Breite und Vielschichtigkeit. So mag in diesem Punkt auch die Progressivität versteckt sein, die ich zu Beginn ein wenig gesucht hatte. Das Wort ist ja durchaus vielschichtig.

Noch kurz zum Thema Modernität: Natürlich klingt "Tome 1" nicht wie DARKTHRONE, aber eben auch nicht wirklich modern im gebräulichen Sinne. Einigen wir uns in diesem Falle vielleicht auf "zeitgemäß". Die beiden Longtracks 'Chrimson Glow' und 'Destined For Solitude', beide mit einem wunderbaren und clever aufgebauten Intro, rahmen also ein sehr solides Album ein, das Fans von melodischem Black Metal gefallen dürfte. Ach was: gefallen wird.

Anspieltipp: 'Pragma'