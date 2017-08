Beherzte Vorstellung einer kämpferischen Combo!

Würde TESTAMENT sich auf ein einheitliches Tempo beschränken und hin und wieder auch noch mal in den Todesbleisektor schielen, könnte man vermuten, dass das Ergebnis eines weiteren Songwriting-Prozesses ähnlich aus den Boxen krachen würde wie das neue Werk von DISORDER aus El Salvador. Die Band aus Zentralamerika bringt eine Menge Aggression auf und brettert auch mit relativ hohem Tempo durch die eigenen Riffstrukturen, könnte sich aber in Sachen Abwechslung noch einmal beraten lassen, denn hiervon ist gerade in der ersten Hälfte von "Fuego Negro" nicht allzu viel zu spüren.



Seit 1994 krebst die Truppe schon durch den heimischen Underground, hat aber erst recht spät damit begonnen, das eigene Material im Studio festzuhalten, weshalb die neue Platte auch erst die dritte im Bunde ist. An Erfahrung mangelt es DISORDER aber definitiv nicht, davon zeugen unter anderem auch die handwerklichen Fertigkeiten, die zum großen Bedauern aber erst in 'Misantrópica Barbari' und 'Fuego Negro' konsequent ausgespielt werden. Mit einem Mal sitzen die Soli, es gibt ein paar entscheidende Breaks, und aus der zeitweise recht eintönigen Riff-Show wird mit einem mal Songwriting der gehobenen Klasse, das sich durchaus als international konkurrenzfähig bezeichnen darf. Warum nicht vorher so?



Fakt ist schließlich, dass "Fuegro Negro" aufgrund seiner qualitativen Schwankungen noch nicht die Berechtigung einer uneingeschränkten Empfehlung verdient. Allerdings muss man den Jungs von DISORDER zugute halten, dass sie seit mehr als zwei Dekaden unermüdlich um Anerkennung kämpfen und trotz der eher bescheidenen Umstände des Metal-Undergrounds in El Salvador nie das Handtuch geschmissen haben. Das neue Album mag zwar kein echtes Genre-Highlight sein, aber durchaus eine solide Sache, die mit mehr Variation sicherlich noch viel mehr reißen könnte!



Anspieltipps: Misantrópica Barbarie, Fuego Negro