Zu viel Elegie, zu wenig Spannung.

Obschon man sich bei DISTANT LANDSCAPE nicht wirklich in die Karten schauen lassen möchte, bedienen die Italiener ganz klar das gemächlichere Publikum, das sich von einigen melodischen Post-Rock-Klängen gerne in andere Sphären wegbeamen lässt und dennoch Wert darauf legt, relaxtes, eingängiges Material zu verschlingen. Doch Letzteres steht im krassen Kontrast zu den gehobenen Ansprüchen, die diese Italiener sicherlich verfolgen, am Ende aber nur partiell bedienen können. Fakt ist sicherlich, dass ihr neues Album einige bezaubernde, melancholische Harmonien beinhaltet, die zum Träumen und Dahinschwelgen einladen. Tatsache ist darüber hinaus aber auch, dass das Material von "Insights" größtenteils ohne Punkt und Komma auskommen muss und somit zumeist irgendwo im luftleeren Raum nach Orientierungspunkten sucht, sie aber irgendwie nicht findet.

Die sieben Stücke sind zweifellos eine gute Alternative, wenn man melodischen Stoff mit erhöhtem Entspannungseffekt sucht, denn in dieser Hinsicht ist "Insights" ein Album, das die Erwartungen absolut erfüllt. Man lässt sich von DISTANT LANDSCAPES verführen, genießt den elegischen Ton des Materials und schätzt die gut aufbereitete Melancholie der neuen Platte. Doch irgendwann kommt der Punkt, an dem man mehr will, mehr fordert und sich nicht einfach nur mit den eher eindimensionalen Melodien zufiredengibt. Und genau an dieser Stelle kann die Band nicht mehr nachsetzen bzw. versucht erst gar nicht, der drohenden Eintönigkeit auszuweichen.

Folgerichtig ist "Insights" ein Genuss mit beschränkter Haltbarkeit, der von Mal zu Mal ein Stück seiner Intensität einbüßt. Was anfangs noch verträumt und vereinnahmend klingt, ist auf lange Sicht ermüdend und träge. Als kurze Momentaufnahme für einen herbstlichen Abend mag das alles in Ordnung gehen, langfristige Hrausforderungen bieten die Italiener auf ihrem aktuellen Werk jedoch nicht.

