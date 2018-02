Nicht nur ein Schritt nach vorne: Fetter Death Metal aus dem hiesigen Underground!

Der letzte Line-up-Wechsel hat die Jungs von DISTRESSED TO MARROW noch einmal gehörig nach vorne gebracht. Auf ihrem letzten Longplayer "Half A Spine" konnte sich die neue Formation bereits mit sechs Nummern im Grenzbereich von Doom und Death Metal etablieren und damit ein bisschen von dern vorangegangenen Gothic-Einflüssen hinweg bewegen. ""La Violenca" forciert und beschleunigt diese Entwicklung nun noch einmal deutlich. PARADISE LOST mag zwwar immer noch ein gemeinsamer Nenner sein, doch die neuen Musiker haben den Sound um Nuancen aus dem radikalen Sektor erweitert, so dass heutzutage eher Acts wie BOLT THROWER den inspiratioven Ton angeben. Und diese Veränderung steht der Band unglaublich gut.

Schon die ersten beiden Songs der neuen Scheibe verdeutlichen nämlich, dass DISTRESSED TO MARROW endgültig im nahezu lupenreinen Death Metal angekommen ist. Die dreckigen Riffs werden mit Sludge-affiner Atmosphäre in die Breite gepresst, während die Rhythmussektion zur gleichen Zeit neue Zeitlupeneffekte erprobt und die ersten melodischen Fragmente das Material erstaunlich eingängig gestalten. 'Phalance' und 'Right Foot Killer' sprengen die 10-Minuten-Grenze schließlich mit fast schon hymnischen Passagen, die zwischen AMON AMARTH und der britischen Kriegsmaschinerie ihre Mitte finden, gleichzeitig aber auch den technischen Anspruch der Band von Neuem dokumentieren. Und während man jedes noch so starke Riff auskostet, jede Harmonie abfeiert und die aggressiven Vocals ganz nah an sich heranlässt, festigt sich immer mehr der Standpunkt, dass diese Band gerade ihren persönlichen Meilenstein zur Schau stellt - denn nichts anderes ist dieses Album!

Vielleicht kann man bei der Produktion noch ein paar kleine Abstriche machen, weil "La Violencia" gut und gerne etwas mehr Volumen vertragen könnte. Doch im Hinblick auf das kompositorische Vermögen sind derlei Kriterien eigentlich nur Peanuts-Anmerkungen. DISTRESSED TO MARROW hat im zehnten Schaffensjahr das erste echte Monster entfesselt. Die bisherigen Releases waren schon von prächtigem Format, doch Album Nr. 5 ist das bisherige Highlight im Katalog der fleißigen Todesblei-Freunde aus Karlsruhe.

Anspieltipps: Absorbing Maggots, Right Foot Killer, Violencia Is Dead