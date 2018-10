Entwicklung ins Nichts.

DISTURBED war über viele Jahre eine der meistgehörten Bands in meinem Haushalt. Alben wie "Ten Thousand Fists", "Believe", "Indestructible" oder "Asylum" prägten einen einzigartigen Stil, der natürlich immer sehr modern war, dabei aber durchaus geschickt traditionelle Metal-Elemente einband. Man denke nur an das 'Battle Hymns'-Gedenkintro bei 'Overburdened'. Als David Draiman, Dan Donegan und Co. dann vor drei Jahren ihre fünfjährige Pause beendeten, kam mit "Immortalized" nur ein laues Lüftchen heraus, welches ich in meiner damaligen Rezension viel zu nett behandelt habe.



Tatsache ist, dass dieses Comeback das bis dato schwächste Album der Band war und der erhoffte Energieschub durch die Pause ausblieb. Dummerweise war es dank der Coverversion zu 'The Sound Of Silence' aber auch sehr, sehr erfolgreich. Und dieser Breitbandballaden-Sound hat offenhörig seine Spuren bei der Truppe hinterlassen.



Der Titel des neuen Albums, "Evolution", weist bereits auf eine Entwicklung hin, doch diese ist so vorhersehbar wie langweilig und austauschbar. Von den zehn regulären Albumtracks sind gleich vier zartbesaitete Balladen, mal pompös orchestriert mit Streicherquartett und so, stellenweise reduziert mit Akustikgitarre. Ein solcher Song pro Album ist bei einer sonst so energischen Band wie DISTURBED ein gelungener Ruhepol, in dieser Anhäufung ist es dann aber doch arg repetitiv, zumal es das Quintett dieses Mal auch nicht schafft, mit Gänsehautmelodien es unter meine Haut zu schaffen.



Doch auch die aggressivere Seite kann dieses Mal nicht vollends überzeugen. Dabei fängt mit der starken Single 'Are You Ready' alles so gut an. Auch das ziemlich melodische 'No More' ist bis auf den etwas wackligen Chorus noch ziemlich gut. 'In Another Time' wäre auf früheren Alben bereits als Ballade durchgegangen, ist hier aber eher eine getragene Midtemponummer, die es allerdings auch nicht schafft mich abzuholen. Gleiches gilt für das arg gemächliche 'Stronger On Your Own'. Nur 'The Best Ones Lie' ist noch die Kost, die ich von DISTURBED hören möchte.



Es gibt zudem noch - je nach Konfiguration - vier Bonustracks zu hören. Die Live-Version von 'The Sound Of Silence' mit Myles Kennedy (ALTER BRIDGE) als Gast ist ganz nett, der Remix von 'Are You Ready' überflüssig. Von den beiden echten Bonustracks ist 'This Venom' noch mal ein starker Track, während mit 'Unvited Guest' die fünfte echte Ballade wartet. Immerhin die beste der fünf.



Dennoch unter dem Strich ist "Evolution" für mich persönlich ein großer Schritt in die falsche Richtung. Dan Donegans markante Riffs sind hier beinahe ausgelöscht, die Rhythmusarbeit von John Moyer und Mike Wengren ist solide, aber unauffällig. Alles ist auf David Draimans Stimme zugeschnitten, die aber das Album - und vor allem die Balladen - in meinen Ohren nicht alleine tragen kann. Sehr schade.