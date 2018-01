Eternity Of Nothingness (Re-Release)

Death Metal auf Rezept

Drei Polen machen Chicago unsicher, und niemand scheint davon Kenntnis zu nehmen. Bereits vor zwei Jahren mühte sich DITHEIST zum ersten Mal mit dem offiziellen Full-Length-Debüt an die Oberfläche, konnte in Eigenregie aber nicht sonderlich viel reißen. Bereits sieben Jahre zuvor hatte das Trio ähnliche Erfahrungen machen müssen, denn auch die erste EP ("Seduction Of Demons") blieb im Underground stecken.

Die Gründe hierfür sind sicherlich vielfältig, können aber rasch zusammengefasst werden: Zum einen liefern die Herren Musiker nicht mehr als das typische brutale Geblaste mit klassischer Old-School-Orientierung, und zum anderen ist die Scheibe mit einer Spielzeit von 24 Minuten wirklich sehr, sehr knapp bemessen. Dennoch hat die Band einen Deal bei Heathen Tribes Records ergattern können, wo "Eternity Of Nothingness" nun ein weiteres Mal herausgegeben wird. Schlecht ist das Material letzten Endes ja auch nicht, aber wer den Standardstoff von VADER, DECAPITATED und UNLEASHED kennt - und damit muss sich die Band nunmal messen - der ist mit seinen Heroen momentan noch deutlich besser beraten.

Man kann sich diese sieben Songs geben und wird es nicht bereuen - aber zu Jubelstürmen will man sich bei DITHEIST respektive "Eternity Of Nothingness" noch nicht hinreißen lassen.

Anspieltipp: Crippling Vexation