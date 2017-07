Souverän plättende Todeswalze

Es sind nur vier Tracks, die uns die Kieler Todesblei-Brigade namens DIVIDE auf ihrem aktuellen Release schenkt, was vor allem deshalb bedauerlich ist, weil die Band ganze vier Jahre vergehen lassen hat, seit sie mit "Messiah of Mutilation" ein deutliches Zeichen für den norddeutschen Death Metal setzen konnte. "Lazarus Pit" knüpft allerdings nahtlos an die fetten Geschosse des Full-Length-Debüts an und entpuppt sich als nächste radikale Underground-Perle der hiesigen extremen Szene - soviel schon einmal vorweg.

Das Trio wartet dementsprechend gar nicht lange, bis die Walze ins Rollen gebracht wird, und das mit teils angenehm hoher Geschwindigkeit. Die BOLT THROWER-Parallelen bleiben zwar bestehen, doch so manche Attacke (beispielsweise im starken Finish von 'Mortification Of The Flesh') sorgt dafür, dass man sich bei DIVIDE nicht an Vergleichen festklammert, sondern nach und nach ein eigenständiges Profil erarbeitet. Mit Songs wie 'Lazarus Pit' und 'Luciferian' im Rücken ist dieses schließlich auch gesichert, und es ist das Profil einer immer noch aufstrebenden Death-Metal-Combo, die kurz vor dem nationalen Durchbruch steht, sofern sie nur am Ball bleibt und sich nicht wieder für mehrere Jahre vom Studio fernhält. Es wäre nämlich ziemlich schade, wenn das Material der ersten vollständigen Scheibe oder die vier Songs von "Lazarus Pit" lediglich einem kleinen Insiderkreis vorbehalten blieben.

Anspieltipps: Lazarus Pit, Mortification Of The Flesh