Vertraut anders!

Eigentlich passt DIVIDED ziemlich gut ins Schema westlich orientierter Modern-Metal-Bands: Leicht verdauliche Melodien, ein gewisser Emo-Anstrich, gerne auch mal etwas opulentere Elektronik, und wenn man für einen Moment in den Core-Modus wechselt, tut das niemandem so recht weh, weil absolute Brachialität nicht zum Programm der Truppe aus Budapest gehört. Allerdings gelingt es der Band auf ihrem aktuellen Silberling sehr schön, auch traditionelle Metal-Klänge einzubauen und sich im weitesten Sinne auch in die Nähe von HELLOWEEN und Co. zu bringen - wenn auch nur bedingt. Doch eben genau diese Mischung entfernt DIVIDED wieder aus dem Topf handelsüblicher Eintönigkeit. Und davon mal ganz abgesehen passen auf "Modulus" auch die Hooklines!



Die Band jetzt über den grünen Klee in den Himmel zu loben, liegt aber dennoch fern, denn das Rad neu erfunden haben die Ungarn mit der Vermischung aus zeitgemäßen und klassischen Noten auch nicht. Allerdings muss man der Band zugestehen, wirklich anständig zu unterhalten, coole Refrains aus dem Ärmel zu schütteln und irgendwie auch noch unverbraucht und frisch zu klingen. Das Songwriting ist weitestgehend schlicht, und man entdeckt nun auch keine Revolutionen, geschweige denn wirklich Innovatives. Aber am Ende ist das Entertainment dennoch ordentlich, und das ist es schließlich auch, was DIVIDED erreichen möchte. Zumindest kommen die Jungs wesentlich sympathischer rüber als der größte Teil des selbstverliebten Victory-Labelroosters, und das drückt sich auch in den Songs von "Modulus" aus. Von daher ist eine Empfehlung auch selbstverständlich und hiermit auch ausgesprochen!



Anspieltips: A Way Out, A Hundred Times