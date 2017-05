Die Rückkehr der verlorenen Helden!

Schon vor sieben Jahren setzte der Underground große Hoffnungen in den kreativen Output von DIVINE ELEMENT; mit ihrem selbst betitelten Debüt kreierte das ungarisch-griechische Gemeinschaftsprojekt eine heroische Mischung aus folkigen Klängen, monumentalem Black Metal und melodischem Death Metal. Doch die beiden Hauptakteure schafften es in der Folge nicht, sich anständig zu organisieren und die Wohnsitzproblematik unter einen Hut zu bekommen, so dass das positive Feedback zunächst im Raum stehen bleiben und DIVINE ELEMENT als Teilzeitbeschäftigung wieder in der Hintergrund gedrängt werden musste.

Insofern kommt es fast schon überraschend, dass sich die Truppe nach so langer Zeit tatsächlich wieder zusammengefunden hat, um ihren Namen mit einem weiteren Album wieder ins Spiel zu bringen. "Thaurachs Of Borsu" heißt der neue Longplayer, über den sich vorab bereits sagen lässt, dass er nahtlos an den starken Erstling anknüpft und die musikalische Vielfalt wieder zum Leitgedanken des Songwritings gemacht hat. Erneut setzt die Band auf melodische Fragmente und hymnische Harmonien, nähert sich gerne auch mal der Pagan-Szene, verfinstert jeden Gedanken von potenzieller Anbiederung jedoch wieder mit natürlicher Aggression und teils sehr rohen Attacken, die gerade zwischen den sphärischen Passagen eine extreme Wirkung erzielen.

Im Grunde genommen erinnert das Ganze an die frühen Auswüchse der Viking-Szene und somit auch an die ersten Aktivitäten von BORKNAGAR und THYRFING, nur eben mit einem wesentlich moderneren, druckvolleren Sound und einer größeren Souveränität im instrumentalen Bereich. Hin und wieder könnte DIVINE ELEMENT zwar gerne noch eine Schippe Brachialität draufpacken, doch dieses vermeintliche Manko kompensiert die Band vor allem in Nummern wie 'Onto The Trail Of Batrayal' und 'Traitor's Last Stand' mit einer mitreißenden Epik, deren Signatur fast die der Italiener von DOOMSWORD sein könnte.

Am Ende sind es diese heldenhafte Ausstrahlung, die pompöse Aufmachung und die agile Performance in Personalunion, die das starke Songwriting stärken und "Thaurachs Of Borsu" zu einem würdigen Nachfolger des Debüts machen. Wenn sich das Line-up samt Ex-NECROPHAGIST-Trommler Hannes Grossman nun stabilisieren sollte, darf die Band ihr VÖ-Tempo gerne erhöhen - zumindest wenn weitere Scheiben wie die aktuelle dabei herausspringen!

Anspieltipps: Traitor's Last Stand, Call Of The Blade