Den Schwung verpasst?

Natürlich stehen immer wieder Fragezeichen im Raum, wenn eine Band ganze 22 Jahre benötigt, bis sie endlich ihr erstes Album unter Dach und Fach bringen kann, obschon sie in die Blütezeit ihres Heimatgenres hineingeboren wurde. Die Musiker von DJEVELKULT sind so ein eigenartiges Phänomen, das sich auf normalem Wege wahrscheinlich erst mal nicht erklären lässt. 1992 gegründet, hat die Band erst anno 2014 ihr Debütwerk veröffentlicht und somit ganze zwei Jahrzehnte verschlafen, in denen der klassische Black Metal gleich mehrere Triumphfahrten hinter sich gebracht hat. Inhaltlich ist die Band derweil dem dissonanten Stoff der zweiten Generation treu geblieben und klingt bisweilen wie eine Midtempo-Variante von DARK FUNERAL und MISTELTEIN, deren recht prägnantes Gitarrenspiel auch auf einer Platte wie "Når Avgrunnen Åpnes" deutlich nachhallt.

In Sachen Songwriting geht der norwegische Export ebenfalls eher in die ganz traditionelle Richtung. Obschon die Leads recht stark im Vordergrund stehen, wird auf melodisches Geplänkel weitestgehend verzichtet und einem Purismus geopfert, der nicht immer zielführend ist. Gelegentlich verhakt sich DJEVELKULT nämlich in vermeintlich progressiven Arrangements, die von der Stiltreue gefüttert werden, hin und wieder aber gerne auch mal auf einen hymnischen Unterbau vertrauen könnten, der den betroffenen Kompositionen Richtung gibt. 'Vredeskvad' beweist im Schlussakkord zwar, dass die Band definitiv dazu in der Lage ist, packend inszenierten Black Metal sphärisch und auch majestätisch aufzubereiten, doch den Beweis für die Konsequenz in dieser Sache bleibt DJEVELKULT leider schuldig - schlicht und ergreifend weil der Eigensinn hin und wieder mit zu viel Eigengewicht in die Waagschale gelegt wird.

Ein schlechtes Album ist "Når Avgrunnen Åpnes" deshalb nicht, aber es gibt leider zu viele Aspekte, die das neue Material lähmen und sich kontraproduktiv auf die finale Präsentation auswirken. Und ein anderer wichtiger Punkt: Es gibt auch derzeit dutzendfach Old-School-Bands, die aktuell noch besser aufgestellt sind als diese Skandinavier. Und denen würde man im Zweifelsfall dann auch immer den Vortritt lassen. Stand jetzt jedenfalls...

Anspieltipp: Vredeskvad