Solides Machwerk einer ukrainischen No-Name-Formation

Das neue DO SKONU-Album wird anderweitig als raues Dokument schonungsloser Black-Metal-Kunst gefeiert, während die Band selbst gleichzeitig zur Speerspitze der osteuropäischen Szene gerechnet wird. Da mag man angesichts einer Scheibe wie "Hell" allerdings gerne sein Veto einlegen, denn herausragend Spektakuläres geschieht auf dem vierten Werk dieser ukrainischen Underground-Kapelle nicht - sofern schleppende Midtempo-Nummern mit geringer Keyboard-Beteiligung berechtigterweise in die Kategorie der Standard-Fälle dieser Metal-Sektion einsortiert werden dürfen.



Die Truppe mag es auf "Hell" stellenweise melodisch angehen, es gibt ausreichend Tempowechsel und rein instrumental sind die sieben Stücke allesamt solide Kost. Doch der stete Versuch, SATYRICON nachzuahmen und deren Grooves zu adaptieren geschieht auf einem vergleichsweise deutlich schwächeren Niveau als bei den Nordmännern, was auch mit der wenig motivierten Performance zusammenhängen mag. Kompositionen wie 'To The Night...' und 'Lightbringer' wirken fürs erste zufriedenstellend und zeugen von ordnungsgemäßer Hausaufgabenbewältigung, doch in den Momenten, in denen sich die Gelegenheit ergibt, auch mal einen Akzent zu setzen, verpasst DO SKONU den Einsatz und konzentriert sich lieber auf die Interpretation allzu vertrauter Vorgaben.



Unterm Strich mag man deshalb auch nicht ins Feiern einsteigen, denn der Markt hat derzeit überzeugendere Scheiben im Angebot, gerade im Black-Metal-Bereich. "Hell" mag leicht über dem Durchschnitt liegen, weitere Tendenzen nach oben sind aber sicherlich nicht gegeben.



Anspieltipps: To The Night..., Lightbringer