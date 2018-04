Norwegische CHILI PEPPERS?

Stellt euch vor, man würzt die RED HOT CHILI PEPPERS mit einem Schuss Indie/Alternative der Marke WEEZER und einem deutlichen Spritzer norwegischer Schrägheit. Mit Fantasie kommt dann in etwa bei DOBBELTGJENGER raus. Fakt ist aber auch, dass sich die Band nicht eingrenzen lässt und mit jedem Song anders klingt. Es gibt kantige, experimentelle Nummern mit funky Grooves wie den Opener 'Tin Foil Hat' oder 'Keep 'Em Coming', die aber teilweise auch ein wenig auf den Wecker gehen. Aber es gibt auch bockstarke Songs, allen voran 'Im Limbo', das den Geist der angesagten Rockmusik aus den 90ern aufgreift und nach heute transportiert. In eine ähnliche Kerbe schlagen 'Like Monroe' und 'Locking My Doors' (offizielles Video), das ein bisschen nach NIRVANA unplugged klingt. DOBBELTGJENGER kann aber auch bisweilen garstiger und punkiger klingen. Ein weiteres Merkmal der "Limbohead"-Songs ist, dass die Würze in der Kürze liegt. Wer also Lust und eine gute halbe Stunde Zeit hat, erlebt hier ein buntes, erfrischendes Underground-Rock-Album mit vielen Ideen und Spielwitz.