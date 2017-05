Nicht allzu bissig, aber insgesamt doch sehr schmissig!

Die Anekdoten, die die Musiker von DOBERMANN in den vergangenen Jahren in ihr Tagebuch gepinselt haben, sollten ausreichen, um einen relativ aufregenden Rock & Roll-Report aus dem Underground zu konstruieren. Das Trio aus Turin ist seit der Bandgründung 2011 eigentlich permanent unterwegs, hat sich im Kleinbus den Weg zu zahlreichen europäischen Club-Bühnen geebnet und dabei viele angenehme Bekanntschaften gemacht, die sich am Ende auch gerne mal zu einem Gastbeitrag haben hinreißen lassen. Prominentester Supporter: GUNS 'N ROSES-Gitarrist Bumblefoot, der auf der neuen Scheibe einen kurzen Spot in 'Radioactive' übernimmt und sich auch sonst als Fan der Italiener outet.



Derlei Namedropping hat DOBERMANN aber eigentlich nicht nötig, denn bissig ist der dreckige Hund so oder so. Zwar verkenifen sich die Südeuropäer jedweden räudigen Tempovorstoß, aber sobald die Midtempo-Maschine eingegroovt ist, gibt es viele beschwingte Szenarien, die tief in den 70ern verankert sind, gerne auch mal den Retro-Automaten anwerfen und genau jenen Kurs verfolgen, den viele skandinavische Indie-Bands in den vergangenen zwei Dekaden eingeschlagen haben. Würde MOTORPSYCHO beispielsweise etwas klassischer zu Werke gehen, würde man viele Elemente in den Songs von DOBERMANN wiederfinden.



Eine derartige Orientierung wünscht sich die Band letztendlich aber nicht, denn im Großen und Ganzen kocht sie ein sehr schmackhaftes eigenes Süppchen, das zwar nicht allzu viel Schwitzwasser erzeugt, aufgrund seiner vielen kleinen Nuancen aber sehr bekömmlich ist. Mehr als 500 Shows haben auch für den kreativen Prozess einiges getan und schließlich erst ermöglicht, dass "Pure Breed" eine rundum gelungene Scheibe geworden ist!



Anspieltipps: I Fucking Hate Drummers, Stuck In Traffic