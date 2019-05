From The End To The Beginning

DOGFACE blickt zurück.

Wie der Titel "From The End To The Beginning" bereits erahnen lässt, handelt es sich bei dieser Veröffentlichung der schwedischen Hard-Rock-Band DOGFACE um einen mehr als gelungenen Rückblick auf ihr bisheriges Schaffen. Leider hat sich die Truppe im letzten Jahr dazu entschlossen einen Schlussstrich unter ihre Karriere zu ziehen.

Gründer, Gitarrist und Produzent Martin Kronlund hatte bereits 1998 erste Songideen für eine neue Band im Stile von DEEP PURPLE über RAINBOW bis hin zu THIN LIZZY und holte sich zur musikalischen Umsetzung Anders Skoog, mit dem er bereits gemeinsam bei GYPSY ROSE spielte, mit ins Boot. Komplettiert wurde das Ganze von Patrik Engelbrektsson als Schlagzeuger und Stefan Egeman am Bass. Was noch fehlte, war ein geeigneter Sänger, den man schlussendlich in Mats Levén (Ex-CANDLEMASS, Ex-TREAT, Ex-THERION) fand.

Insgesamt brachten es die Schweden während ihrer gesamten Karriere mit "Unleashed" aus dem Jahre 2000, "In Control" von 2002 und "Back On The Streets“ aus dem Jahre 2013 zwar nur auf drei reguläre Veröffentlichungen, die es jedoch wahrlich in sich hatten. Geboten wird, wie bereits erwähnt, eine gelungene Mixtur aus DEEP PURPLE und RAINBOW, welche von Mats Levén erstklassig inszeniert wurde und qualitativ den genannten Bands in absolut nichts nachsteht. Gerade Mats Levéns Gesang, der wie eine Mischung aus Glenn Hughes, Joe Lynn Turner und Jeff Scott Soto klingt, ist absolut phänomenal und schon alleine Grund für eine Kaufempfehlung. Auf "From The End To The Beginning" befinden sich insgesamt 15 Titel, wobei jedes Album mit seinen jeweils fünf stärksten Kompositionen vertreten ist. Neues oder bisher unveröffentlichtes Material gibt es nicht zu hören, sodass sich Fans, die sowieso schon im Besitz aller DOGFACE-Alben sind, den Erwerb dieser Veröffentlichung sparen können. Alle anderen hingegen, die ein Faible für erstklassigen Hard Rock hegen, sollten sich dieses grandiose Vermächtnis zwingend zulegen.

Anspieltipps: Don't, Footsteps On The Moon, Rule The Night