Die Magie der alten Tage ist zurück!

Wer hätte es gedacht, dass Don Dokken, George Lynch, Jeff Pilson und Mick Brown jemals wieder zusammen auf einer Bühne stehen würden. Aber 2016 geschah das, womit wirklich keiner mehr gerechnet hat: die DOKKEN-Reunion in klassischer Besetzung. Neben einer einzigen Show in den USA ging es dann nach Japan für insgesamt sechs Auftritte. Dabei wurde das Konzert beim Loudpark Festival audiovisuell für die Nachwelt festgehalten und erscheint jetzt unter dem Namen "Return To The East Live 2016" als CD/DVD-Package, Blue-Ray und limitiertem Boxset mit CD, DVD und T-Shirt.



Die CD wird mit dem brandneuen Stück 'It's Another Day' eröffnet, einer klassischer DOKKEN-Nummer mit einem leicht modernen Touch, bei der man so richtig Bock auf mehr bekommt. Schon hier macht sich die besondere Magie bemerkbar, die von den vier beteiligten Originalmitgliedern ausgeht, die zusammen Perlen wie "Tooth And Nail" und "Under Lock And Key" eingespielt haben. Don Dokkens Stimmvolumen entspricht heutzutage eher dem eines Baritons als eines Tenors, aber schlecht singt er deshalb noch lange nicht, es klingt eben nur anders. Beim Liveteil des Albums wird dies besonders deutlich. Neben der Tatsache, dass George Lynch seine Gitarre etwas tiefer gestimmt hat, wurden von Don auch die Gesanglinien hier und da leicht abgeändert und seiner veränderten Gesangsstimme angepasst. Die alten Klassiker erhalten dadurch einen fast komplett neuen Anstrich, der nach einer eventuell kurzen Eingewöhnungsphase durchaus überzeugen kann. Das ist DOKKEN 2018 [Dann waren sie ihrer Zeit ja sogar zwei Jahre voraus. - Anm. d. Red.] und ich mag es. Einzig 'Alone Again' geht so ziemlich in die Hose, denn Don hat merklich Mühe den Song anständig zu singen und überlässt einige Parts auch dem Publikum. Die CD wird von zwei wunderbaren Accoustic-Versionen von 'Heaven Sent' und 'Will The Sun Rise' abgeschlossen.



Der DVD-Teil dieser Veröffentlichung hat eine, warum auch immer, leicht veränderten Titelreihenfolge und enthält mit 'Paris Is Burning' einen Track, den es hier nur in der audiovisuellen Form gibt. Aktivposten auf der Bühne sind eindeutig George Lynch und Jeff Pilson, während Don Dokken eher der ruhende Pol ist. Man merkt, dass die vier Protagonisten mächtig Spaß haben und es genießen von den Japanern während das gesamten Auftritts nach allen Regeln der Kunst abgefeiert zu werden.



Die Rückkehr nach Japan war ein wahrer Triumphzug für DOKKEN, den wir hier im eigenen Wohnzimmer noch einmal miterleben dürfen. Auch wenn es bis jetzt nur bei den insgesamt sieben Auftritten geblieben ist, existiert zumindest noch die Hoffnung, dass da vielleicht noch mehr kommen könnte, vielleicht sogar ein neues DOKKEN-Album mit Don Dokken, George Lynch, Jeff Pilson und Mick Brown. Träumen ist erlaubt!