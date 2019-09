Besser geht es nicht.

Was wohl dabei herauskommt, wenn (ehemalige) Mitglieder von SATYRICON, ULVER, VED BUENS ENDE, DØDHEIMSGARD und NIDINGR sich unter neuem Namen zusammenfinden? Es wird niemanden überraschen, dass auf der Debüt-EP von DOLD VORDE ENS NAVN in erster Linie dem klassischen Norge-Sound gehuldigt wird. Doch mit Tribrettfahrern, die alte Riffs und Erfolgsrezepte vergeblich in die immer gleichen Songs packen, hat "Gjengangere I Hjertets Mørke" rein gar nichts zu tun. Dafür haben die vier Herren ohnehin zu viel Herzblut in ihre bisherigen Bands investiert. Neben den allgegenwärtigen Vicotnik und Cerberus überrascht vor allem die Beteiligung von Gitarrist Hårvard Jörgensen aka Haavard, der nach seinem Ausstieg bei ULVER bis auf einige Beteiligungen (u.a. MYRKUR) nur wenig mit Black Metal am Hut hatte.

Irgendwie spürt man diesen Hunger auf reinrassigen Black Metal gleich mit dem Erklingen der ersten Note. Das Riffing aus der Feder von Haavard schneidet messerscharf durch die Luft, während Vicotnik mit seinem gewaltigen Organ einen Gänsehautmoment nach dem anderen produziert. Schlagzeuger Øyvind Myrvoll hat immer das perfekte Gespür dafür, wann ein Stück wie viel Drumming verträgt. Eine Nuance, aber eine immens wichtige. In der Einheit von Songwriting und Performance wirken alle vier Stück perfekt ausgearbeitet, es fügt sich mühelos zu einem urtümlichen, aber gleichzeitig raffinierten Black-Metal-Sound, wie er heutzutage nicht mehr von vielen Bands kreiert werden kann.

Beispiele dafür gibt es natürlich zuhauf. Beim Riffing von 'Vitnesbyrd' wird einem einfach warm ums Herz, weil die Band die klangliche Essenz dieser Zeit so famos wiederauferstehen lässt, dass vermeintlich fehlende Originalität hier überhaupt kein Faktor ist. Denn die verarbeiteten Trademarks klingen so authentisch wie selten in diesen Tagen. Alleine der ULVER-Klargesang bei 'Drukkenskapens Kirkegård' … was könnte das Herz mehr begehren? Für mich ist "Gjengangere I Hjertets Mørke" die beste Black-Metal-Veröffentlichung dieser Richtung seit dem Zehn-Punkte-Album von THE DEATHTRIP. Es wird Zeit, dass diese Bands uns wieder ein komplettes Album um die Ohren hauen.