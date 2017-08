Vier Rotzgören auf einer klaren Mission

An Adrenalin mangelt es den Mädels von DOLL SKIN beileibe nicht. War schon ihr Debütalbum eine äußerst wuchtige Erscheinung in der Pop-Punk-Branche, legen die vier Energiebündel auf "Manix Pixie Dream Girl" noch einmal deutlich zu und hinterlassen vor allem in der zweiten Hälfte ihres neuen Werkes pure Verwüstung. Die Zutaten sind derweil handelsüblich; flotte Rhythmen, ein paar punkige Grooves und dazu die frechen Vocals von Sydney Dolezal - man könnte fast schon vom Baukastenprinzip sprechen. Aber solche Nachrede würde dem musikalischen Wert der elf neuen Stücke keinesfalls gerecht werden.



Was man DOLL SKIN vielleicht immer noch nachsagen kann, ist ein latenter Mangel an Originalität, sobald man das Tempo ein wenig beschleunigt und den Rotz heraus lässt. In diesen Momenten ist das Material zwar meist bärenstark, aber die Eignständigkeit bleibt im gleichen Maße auf der Strecke. Kümmert's uns? Nein, eigentlich nicht, denn die Band hat schlichtweg zu gute Kompositionen am Start, wagt auch mal etwas Außergewöhnliches und beschränkt sich nicht auf die einfältige energetische Tempo-Show, die den Sektor oftmals charakterisiert.



Nummern wie 'Uninvited' mit seinen coolen Grooves oder das ruhige, wenngleich etwas kitschige 'Sweet Pea' durchbrechen die vermeintlichen Schemata mit erfrischenden Ideen und radikalen Kurswechseln. Hier wird die Geschwindigkeit mal kurzzeitig in den Keller gefahren, um den Kontrast möglichst heftig zu gestalten - und das gefällt! Aber Ausruhen ist bei DOLL SKIN trotzdem nicht, denn gerade im Schlussspurt geben die Mädels noch mal richtig Gas und brennen ein massives Hitfeuerwerk ab. Und selbst wenn diese Gören all das verkörpern, was der Purist verabscheuen mag: Das Entertainment auf "Manic Pixie Dream Girl" ist einfach erste Sahne!



Anspieltipps: Perspehone, Puncha Nazi, Baby's Breath