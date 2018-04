Vom Saulus zum Paulus?

Die Geschichte dieser schwedischen Black-Metal-Instanz ist leider auch mit einigen unrühmlichen Passagen aus der weltweiten Historie des Genres verknüpft. Als in den frühen 90ern die ersten Kirchen in Skandinavien brannten, waren auch einige Mitglieder von DOMGÅRD ausreichend inspiriert, sich an den Zerstörungsorgien zu beteiligen. Kurz nachdem sich die Band 1997 zum ersten Mal mit musikalischen Ideen auseinandersetzte, mussten ihre Musiker sich vor Gericht für ihre Taten verantworten und gingen für mehrere Jahre in Haft. Knapp zwei Dekaden später bekennt man sich reumütig der eigenen Dummheit und verurteilt die "Jugendsünden" aufs Schärfste. Und offenbar hat die drastische Läuterung auch auf kreativem Terrain neue Kräfte freigesetzt: "Ödelagt" ist zwar erst das dritte Album der schwedischen Legende, aber durchaus eine Scheibe, mit der DOMGÅRD im positiven Sinne in die Annalen wird eingehen können.

Mit zwölf neuen Stücken bei einer Laufzeit von immerhin 72 Minuten ist die neue Platte gerade quantitativ schon mal ein mächtiges Brett. Doch auch qualitativ lässt sich die Band nicht lange bitten, startet furios mit zwei 90s-Black-Metal-Hymnen ('Svartdjupels Lockelse', 'Töckenhöljt') und bereitet im Anschluss einen Exkurs durch die wichtigsten Phasen der Genre-Ursprünge vor, der mit akustischen Interludien und vereinzelten Folk-Elementen aufgefrischt wird, im Kern aber doch jenen Motiven folgt, die von der zweiten Welle geprägt und auch schnell veredelt wurden. Die ersten Alben von EMPEROR und SATYRICON sind für "Ödelagt" zweifelsfrei eine große Inspiration gewesen, von der die Band auch ein Vierteljahrhundert später noch ausgiebig zehren kann. Die aggressiven Parts mischen sich in dieser Tradition mit feinen, hymnischen Melodien und wecken Erinnerungen an "Nemesis Divina", das man hier als parallel gestelltes Referenzwerk zwingend benennen muss. Und umgekehrt kann man auch bedenkenlos äußern, dass Liebhaber des SATYRICON-Meilensteins auch mit "Ödelagt" einige intensive Erlebnisse bezeugen werden.

Spätestens im epischen Final-Trio wird man erkennen, welch genialen Somngwriter sich hinter DOMGÅRD verbergen. Genau so sollte Black Metal von Anfang an immer geklungen haben!

Anspieltipps: Sejdmannens Förbannelse, Töckenhjölt, Förganget