Neue Single mit klarem Statement

Dass die Band immer schon eine klare Meinung zur politischen Lage ihres Landes hatte, ist allgemein bekannt. Und vielleicht ist es deswegen ja auch nur konsequent, dass die DONOTS sich künftig auch weiterhin deutschsprachig zu Wort melden und von der bissherigen Vorgehensweise endgültig abweichen. Doch was bedeutet das für ihre Songs?

Diese Frage wird man wohl erst in naher Zukunft klären können, denn im Januar '18 wird die Band uns endlich den "Karacho"-Nachfolger präsentieren. Bevor "Lauter als Bomben" aber in den Plattenläden aufschlagen wird, meldet sich die Band mit einer vielsagenden Single zu Wort, die sinnbildlich für den neuen Kurs stehen sollte. 'Rauschen (auf jeder Frequenz)' ist erneut politisch gefärbt und nicht nur ein klares verbales Statement, sondern auch musikalisch eine erfrischend andere Präsenz aus dem Hause DONOTS. Die Punk-Wurzeln hat die Band offenkundig abgestreift und sich dem Independent-Sektor zugewandt, was auf der ersten Single auch wunderbar funktioniert. Dennoch sollte man natürlich erst mal abwarten, was weiterhin folgen wird. Ausgehend von diesem neuen Song darf man aber definitiv gespannt sein, ob die Jungs heuer tatsächlich "Lauter als Bomben" sein werden.