Sehr schöner Appetithappen - bitte wieder mehr!

Neuer Stoff von DON'T DROP THE SWORD aus Erding, der besten Band im BLIND GUARDIAN-Fahrwasser neben JUDICATOR! Ja, das ist super, denn bisher konnte ja jede Veröffentlichung der Band absolut überzeugen. Diese neue Single (die schon seit ein paar Monaten erhältlich ist, also nicht mehr ganz so neu ist, wie ich es hier vielleicht darstelle) ist bisher leider nur digital erhältlich. Ich hoffe, dass sich das nicht nur aufgrund des großartigen Artworks noch ändert.

Denn es gibt eine feinen neuen eigenen Song - 'Prophecies Carved In Stone'. In den Strophen ist man weiter klar im Gardinen-Fahrwasser, der Refrain ist aber erstaunlich fröhlich und erinnert mich an die guten frühen Alben von FREEDOM CALL. Das ist wirklich schön geworden! Wieder ist der Song gut produziert worden, und der Gesang von Anti wertet echt jeden Song auf. Mir gefällt im Refrain auch, dass die Gitarren so schön mitsingen.

Dazu gibt es 'Traveler In Time'. Ja, ihr habt richtig gelesen: Einer der besten deutschen Metalsongs aller Zeiten wird hier gecovert, und das Cover kann dem Original natürlich nicht ganz das Wasser reichen, ist aber eine absolut gut gemachte Hommage an die Krefelder Metalkönige. So macht man eine gute Coverversion - ja, diese Version ist etwas weniger bombastisch und etwas weniger thrashig, hat dadurch aber eine eigene Note. Das Schlagzeug klingt hier teils einen Tick zu dumpf, dafür fallen die sehr melodischen, wirklich singenden Gitarren auf, die auch hier eher an FREEDOM CALL erinnern. Die Chöre sind gut gelungen, und das ist natürlich ein wichtiger Faktor beim BLIND GUARDIAN-Cover. Auch Anti kann auf eine feine Art Hansi Kürschs Gesangslinien angehen, ohne ihn zu imitieren (das wäre wohl eh zwecklos).

Ja, diese digitale Single weckt die Vorfreude - hoffentlich auf ein neues Album! Denn da wäre nach vier Jahren (zwischendrin gab es noch eine EP) mal wieder was dran. Ich würde die Jungs auch zu gerne mal live sehen, aber das geht natürlich gerade nicht. Zieht euch die Single online rein, und macht dann das einzig richtige: Ordert euch sofort das Album und beide EPs im Online-Shop der Band!

Anspieltipps: Die ganze Single natürlich.