Eigenständiges Cover eines 80er-Jahre-Hits.

'Love Like Blood' von KILLING JOKE ist einer DER Hits der 80er, und wegen seines prägnanten Drum-Rhythmus auch extrem tanzbar. DOOL - für unsere Leser der Newcomer des Jahres 2017 - knöpft sich diesen Hit, der der Band im Laufe ihrer letzten Tour ans Herz gewachsen ist und der auch live gecovert wird, jetzt auch im Studio vor. Ganz ohne den poppigen Tanzbeat funktioniert er auch im DOOL-typischen Melancholic-Rock-Gewand, fast so als wäre es ein neuer DOOL-Song. Man hat viele kleine Details hinzugefügt, manche Passagen auch etwas ausgebaut, aber erstaunlicherweise bleibt die Essenz des Songs dennoch erhalten. Das nenne ich die große Kunst des Coverns.



Als Bonus gibt es noch zwei Live-Versionen vom Rock-Hard-Festival 2018. Hier bin ich selber gewesen und habe die energetische Darbietung von Ryanne van Dorst und ihren Mannen zelebriert. Trotzdem sind die beiden Versionen von 'She Goat' und 'In Her Darkest Hour' keine absoluten Must-Haves, denn irgendwie fehlt die Live-Atmosphäre. Das hatte ich deutlich roher im Ohr und das Publikum hört man auch so gut wie nicht. Das Argument, sich diese EP zuzulegen ist also eindeutig der Coversong.