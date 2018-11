Neuauflage des zweiten Albums der Briten

Da diese Truppe mit ihrem aktuellen Dreher "Hard Times" vor etwas mehr als einem halben Jahr auch außerhalb ihrer britischen Heimat gehörig auf sich aufmerksam machen konnte, scheint das Label die Gunst der Stunde nutzen zu wollen und veröffentlicht nun auch das Vorgängeralbum "Suffer More" erneut.



Zwar ist das Album an sich erst knapp zwei Jahre alt, da die Scheibe jedoch in Eigenregie und wohl auch nur in eher geringer Stückzahl veröffentlicht wurde, dürfte sich die Zahl der Kenner hierzulande in Grenzen halten, wodurch dieser Re-Release auch absolut Sinn macht. Dass man etwas verpasst, wenn man DOOMSDAY OUTLAW nicht kennt, ist sicher, denn wie mit "Hard Times" bewiesen wurde, handelt es sich nicht nur um eine motivierte und überaus spielfreudige, sondern auch um eine sehr talentierte Truppe.



Ihr Talent zeigten die Briten bereits auf "Suffer More", schließlich wusste die Formation darauf ihre rockenden und groovenden Tracks mit gehöriger Wucht, aber auch mit dem gewissen "Etwas" an den Zuhörer zu vermitteln. Doch nicht nur mit ihren Krachern konnte das Quintett aufhorchen lassen, auch mit getragenen, schwerstens im britischen Blues verankerten Nummern wusste man zu imponieren, wobei in diesen Tracks mehrfach auch eine amtliche Grunge-Schlagseite offenbart wurde.



Kurzum, DOOMSDAY OUTLAW hat in jedem Fall eure uneingeschränkte Aufmerksamkeit verdient! Zudem bleibt zu hoffen, dass sich das Label auch noch dazu entschließt, das offenbar völlig vergriffene Debüt "Black River" neu aufzulegen.