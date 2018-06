Eine Doom-Sternstunde!

Es ist wunderschön, wenn man von Zeit zu Zeit mit Superlativen um sich werfen darf. Zuletzt hatte mich noch das letzte VVLVA-Album derart aus der Fassung gebracht, dass ich kaum mehr still sitzen konnte, nun folgt mit der neuen Scheibe von DOOMSTER REICH direkt der nächste Hochkaräter in Sachen psychedlischer Heavy Rock, der nun aber noch durch mächtige Stoner-Grooves und spacige Klangmalereien so stark aufgefettet wird, dass man den Kniefall nicht nur vor Begeisterung, sondern auch voller Ehrfurcht begeht. Mensch, ist das ein geiles Teil!



Die Männer aus dem polnischen Lodz brauchen nur wenige Sekunden, um die Euphorie zum ersten Mal hochkochen zu lassen. Die dreckigen Riffs von 'Gimme Skelter' und die spacigen Vibes des monströsen Openers gehen sofort in Mark und Bein über, während das Haupthaar fortan keine Entlastung mehr findet. Ausgezeichnete Grooves sind ohnehin die primäre Stärke der Osteuropäer, doch was die Band hier und auch später in 'Chemical Funeral' und 'Meet The Dead' abfeuert, ist einfach nur grandios und in diesem Segment wohl nur schwer zu toppen.



Doch auch wenn die Prämisse Doom lautet und man sich gleichzeitig auf ELECTRIC WIZARD und Co. beruft, ist bei DOOMSTER REICH ein ständiges Stimmungshoch zu verzeichnen. 'Round The Bend Satan' und das monumentale 'Black Earth, Red Sun' sind schon jetzt Klassiker der verschleppten Heavy-Rock-Materie und bringen DOOMSTER REICH nach beharrlicher Arbeit endlich nach ganz vorne. "Drug Magick" ist das Doom-Album der Stunde, und wer sich bei den einschlägigen Streaming-Portalen noch keinen Eindruck verschaffen konnte, sollte dies nun schnellstmöglich nachholen und das Teil im Anschluss ordern. Viel besser als diese Polen kann auch MONSTER MAGNET das nicht machen!



Anspieltipps: Gimme Skelter, Meet The Dead, Black Earth, Red Sun