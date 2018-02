Eines der letzten Konzerte der DOORS mit Jim Morrison.

Von 1968 bis 1970 fanden auf der britischen Isle of Wight Musikfestivals statt, deren letztes mit über 600.000 Zuschauern das bestbesuchte Festival überhaupt sein soll. JIMI HENDRIX und EMERSON, LAKE & PALMER spielten dort ebenso wie JETHRO TULL, CHICAGO, TEN YEARS AFTER, FREE oder PROCOL HARUM. Darüber hinaus gab es einen der ersten Auftritte von SUPERTRAMP und einen der letzten von Rory Gallaghers früher Band TASTE und von THE DOORS. Deren vollständiger Gig ist nun auf "Live At The Isle Of Wight Festival 1970" zu sehen.



Um zwei Uhr morgens betreten die DOORS die Bühne, finden aber immer noch viele begeisterte Fans vor. Die Band dagegen bleibt eher starr. Auch wenn der Auftritt mit dem später von STATUS QUO und BLUE ÖYSTER CULT gecoverten 'Roadhouse Blues' loslegt, geschieht auf der Bühne nicht viel. Jim Morrison bewegt sich kaum von seinem Mikrophon weg und wirkt müde. Auch seine Stimme klingt stellenweise dünn, in anderen Momenten jedoch sehr intensiv. Ebenso zeigt Gitarrist Robby Krieger, der phasenweise seitlich oder gar mit dem Rücken zum Publikum steht, kaum mehr an Bewegung. Und doch spielt die Band hochkonzentriert. So wird 'When The Music's Over' in einer überlangen und gleichzeitig sehr introvertierten Interpretation dargeboten. Der zweite große Jam bei 'Light My Fire' ist dagegen expressiver. Schon als Kind ging mir die originale Studioaufnahme dieses Stücks mit seinem Heimorgelsound auf die Nerven, doch in der hier vorliegenden Livefassung klingt Ray Manzareks Orgel ein wenig nach Keith Emerson, und das souveräne Zusammenspiel von Manzarek, Krieger und Schlagzeuger John Densmore macht die Aufnahme von Anfang bis Ende hörenswert. Das Finale markiert ein viertelstündiges, psychedelisches Medley um das berüchtigte 'The End'.



Der Konzertmitschnitt wurde in Bild und Ton restauriert. Die DVD bietet eine Soundauswahl aus Dolby Stereo, Dolby 5.1 und Surround. Allerdings scheint nicht der vollständige Film erhalten zu sein. Während des 'Roadhouse Blues' und auch an späterer Stelle werden tagsüber aufgenommene Bilder vom Festivalgeschehen gezeigt. Neben dem Auftritt befindet sich auf der DVD die Dokumentation "This ist the End" mit O-Tönen der Band und ihres Managers über die Situation der DOORS zur Zeit des Festivals. Deutsche Untertitel sind wählbar, verschwinden aber teilweise am Bildschirmrand.



Außerdem enthält die hier besprochene DVD/CD-Ausgabe leider kein Beiheft, sondern die schriftlichen Informationen über den Isle-of-Wight-Auftritt beschränken sich auf einen kleinen Text auf der Rückseite der Hülle. Etwas ärgerlich ist es auch, dass das Programm optisch aufgebläht wurde, indem die Ansage des Konzertes ('Introduction'), die geschlagene 13 Sekunden dauert, auf DVD und CD als zusätzlicher Track geführt wird. Dieses bedeutende Konzert der DOORS im letzten Lebensjahr von Jim Morrison hätte eine ordentlicher ausgeführte Präsentation verdient. Die Klasse der Livemusik schmälert das natürlich nicht. "Live At The Isle Of Wight Festival 1970" erscheint als DVD, DVD/CD-Paket, Blu-Ray und digitales Video.