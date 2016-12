Liebevoll zusammengestellte Zeitkapsel

Wir schreiben das Jahr 1966: Im London Fog wird mit höflichem Applaus eine junge Band empfangen, die später die Bluesrock-Szene ordentlich umkrempeln wird. Hier machte THE DOORS die ersten Geh-Versuche auf den Brettern, die die Welt bedeuten, und spielte regelmäßig in der kleinen Bar in Los Angeles. Diese Erfahrungen wurden von Warner Music nun auf Vinyl gepresst und sind als limitierte Sammler-Box "London Fog 1966" erschienen.



Schon optisch hebt sich der fast schon unscheinbare Karton von den opulenten Sondereditionen, die heute üblich sind, angenehm ab. Er erweist sich mehr als Zeitkapsel: Eine liebevolle Zusammenstellung von Erinnerungsfetzen, wie der handgeschriebenen Setliste des Abends, einem Bierdeckel aus dem London Fog oder aber bisher unveröffentlichte Fotos von THE DOORS. Herzstück von "London Fog 1966" sind (selbstverständlich) jedoch die Tonträger, die den Abend für die Nachwelt festgehalten haben. Neben der Vinyl in braunem Packpapier enthält die Box auch eine CD-Version des Mini-Albums.



Dass Aufnahmen von diesem Auftritt existieren, war sogar der Band bis vor Kurzem unbekannt: Umso größer die Freude, tragen doch schon diese frühen Versionen von Songs wie "Lucille" die unverkennbar bluesige Handschrift von THE DOORS. Entgegen totbearbeiteter, geleckter Studio-Aufnahmen von heute, trägt auch das Klangbild einen Hauch von Vintage-Feeling ins Wohnzimmer und lässt von durchtanzten Nächten im "London Fog" träumen. Zum Schmunzeln bringt mich jedoch der karge Applaus des Publikums, mit dem dieses den Gig von THE DOORS honoriert. Man denke nur an die kreischenden Massen, die später den Bluesrock-Größen zujubelten...