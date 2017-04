F***ing Rock'n'Roll!

So herrlich frei Schnauze den Rock'n'Roll gelebt und gleichzeitig den modernen Einschlag mitgenommen - das haben zuletzt eigentlich nur noch PAPA ROACH und BUCKCHERRY adäquat hinbekommen. Schön daher, dass sich im Underground einiges bewegt und die beiden vermeintlichen Branchenführer endlich mal ansprechende Konkurrenz bekommen. In diesem Fall kommt sie aus Frankreich, hört auf den Namen DOPE OÜT und belebt in ihren Songs den Gedanken der Rebellion.

Die Songs sind frech, sie sind dreckig, sie haben die Attitüde des Punk Rock und das Hitpotenzial diverser Mainstream-Kapellen. Muss man noch mehr sagen? Eigentlich nicht, aber dennoch: Flotte Stücke wie 'Dive' und 'Again' bleiben sofort kleben, 'The Freakshow' und 'Scars & Stripes' überzeugen mit Killer-Hooklines, 'Nose White' und 'Balls To The Wall' entfesseln ein paar Monster-Grooves, und mit einer Semi-Ballade wie 'Clan Of Bats' hat DOPE OÜT auch den letzten Baustein des Spektrums abgedeckt.

"Scars & Stripes" ist für die großen Bretter geschaffen, davon zeugt nicht nur der Live-Sound, den sich die Jungs aus Paris haben zurechtzimmern lassen. Die zehn Songs dürften jede Bühne in Schutt und Asche legen und darüber den Schweiß in Flüssen tropfen lassen. Wir sehen uns auf den Festivals - hoffentlich!

Anspieltipps: The Freakshow, Shooting Gun, Lady Misfits