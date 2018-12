Der letzte Kick fehlt!

DORNENKÖNIG ist ja aus der 2012 gegründeten NDH-Band SCHLAGWERK hervorgegangen. Von der früheren Zugehörigkeit zur Neuen Deutschen Härte ist nur noch marginal etwas zu merken. Stattdessen spielt man jetzt zumindest in weitestem Sinne Deutschrock. Die weichgespülte Gesamtproduktion auf "Hell", sorgt allerdings leider dafür, dass zumindest bei einem alten Rocker wie mir keine so richtige Begeisterung aufkommen möchte. Auf einer Rockscheibe sollten doch eher die Gitarren im Vordergrund stehen. Aber stattdessen sind es hier doch eher die Keyboards, die im Mix dominieren. Jedes mal wenn die Gitarren zumindest ansatzweise braten, so wie bei der Nummer 'Film im Kopf' oder auch 'Diese Nacht', dann klingt das sogar richtig gut. Davon hätte es sehr gerne mehr sein können. Diese Scheibe ist eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, wie man durch einen falschen Dreh am Knöpfchen,eigentlich durchaus guten Songs sämtliche Durchschlagskraft rauben kann. Denn das vorhandene eigene Songmaterial ist bei genauerem Hinhören alles andere als übel.



Zudem habe ich das Gefühl, dass man nicht so richtig weiß, in welche Richtung die Reise musikalisch gehen soll. Hier und da ein bisschen Gothic, dann leichte Ansätze zur NDH bis hin zu Ausflügen in den Pop-Rock-Bereich, das ist hier einfach ein bisschen zuviel des Guten. Ich habe prinzipiell nichts gegen abwechslungsreiche Alben, aber hier geht dies leider zulasten der Homogenität. Und auch wenn man bei der Interpretation des DRAFI DEUTSCHER-Hits 'Marmor Stein und Eisen bricht' so etwas wie Eigenständigkeit beweist, hätte ich dies zumindest persönlich nicht gebraucht.



Hier ist eine Band mit einer Menge Potential am Werk, die dieses zukünftig nur noch auschöpfen sollte.