Verewigt in deutscher Sprache

DORO und ich – eine besondere Beziehung, war die deutsche Metalqueen doch die erste große Größe, mit der ich im Rahmen dieser wundervollen Redaktion sprechen konnte. Mensch, was war ich noch grün hinter den Ohren und nervös wie Espenlaub, doch mit ihrer unheimlich sympathischen und zuvorkommenden Art wurde aus dem damaligen Interview eine einfach traumhafte Erinnerung. Doch in den letzten Jahren – so schien es zumindest so – konnte man keinen Auftritt einer anderen Band sehen, ohne dass Frau Pesch als Guest, Special Guest oder Very Special Guest mit an Bord war. Den Fans hat es gefallen, mir persönlich war die Omnipräsenz der Düsseldorfer Rockröhre doch ein wenig zu viel des Guten.

Doch auf Platte – und davor ziehe ich seit vielen, vielen Jahren meinen Hut – kann man ihr nach wie vor nichts vormachen: Alben, Compilations, Songs auf höchstem Qualitätslevel, stets mit viel Hingabe, Liebe und dem gewissen DORO-Charme vorgetragen. Und all diese Punkte sind auch die Eckfeiler jener vorliegenden Compilation, die den verheißungsvollen Titel "Für immer" trägt – ein komplett in deutscher Sprache eingesungenes Album.

Ob der Titel bedacht nach dem Über-Hit vor genau 30 Jahren gewählt wurde? Das liegt zumindest nahe. Jedoch sagt er auch aus, dass DORO mit den hier enthaltenen Songs einfach Musikgeschichte geschrieben hat. So beinhaltet "Für immer" nicht nur deutsche Songs und Balladen sondern auch kleine Diamanten, die erneut an das Tageslicht kommen und heller denn je vor sich hin funkeln.

Für balladeske Momente hatte Frau Pesch immer ein spezielles Händchen. So dürfen Schmachtfetzen wie 'Herzblut', 'Alles ist gut' oder auch 'Engel' und 'Danke' natürlich nicht fehlen. Hier schmelzen Rockerherzen reihenweise, das geht runter die Öl und lädt zu Schmusestunden vor dem prasselnden Kaminfeuer ein. Doch auch einige Überraschungen machen sich auf "Für immer" breit – sei es das deutsche 'Ein Stück Ewigkeit' (besser bekannt als 'Give Me A Reason'), 'Jede Seele tief' (oder auch 'My Majesty' in deutscher Sprache) sowie die DAVID BOWIE-Version von 'Heroes'.

Als kleines Sahnehäubchen gibt es zudem mit 'Seelied' eine bislang unveröffentlichte Nummer, die sich jedoch wunderbar ins "Für immer"-Songgefüge verewigt. Und die beiden Classic-Diamond-Versionen von 'Tausend Mal gelebt' und dem Titelstück sind auch nicht zu verachten. Natürlich drückt die Stimmung hier arg auf das Herz und vor derart viel Schmacht, Gefühl und Seelenheil kann einem schon etwas schwindelig werden. Doch lasst euch von DORO doch einfach in den Arm nehmen und ein Gute-Nacht-Lied vorsingen. Auf "Für immer" stecken vielerlei Titel, die euch wunderbare Träume bescheren. Mir persönlich fehlt es da ein wenig an Abwechslung, doch irgendwann wird DORO auch wieder härtere Töne anstimmen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.