Tief in die Schatzkiste gegriffen

Eine Best-Of Sammlung der Metalqueen DORO flattert zur Herbstzeit ins Haus. Nun könnte man "Magic Diamonds - Best Of Rock, Ballads & Rare Treasures" in die Reihe der bisherigen Compilations der Düsseldorferin einreihen und respektlos mit einer Randnotiz abspeisen.



Doch es lohnt sich, die Sache mal etwas genauer zu betrachten. Zunächst gilt es zu vermerken, dass diese Veröffentlichung mitnichten ein Versuch ihrer aktuellen oder einer ihrer ehemaligen Plattenfirmen ist, mit alten Hits kurz vor dem Fest die Betriebskasse aufzubessern. Nein, diese Sammlung erscheint auf dem von DORO bereits vor einiger Zeit bereits ins Leben gerufene eigene Label Rare Diamonds Productions. Die Rechte aller vertretenen Songs sind bei der Künstlerin gelandet, daher obliegt es DORO selbst, was und in welcher Form hier angeboten wird. Somit tobte die Dame sich in ihrem Tonarchiv aus und nutzte die durch den Corona-Virus bedingte Konzertpause, um dieses Projekt zu starten. Zunächst tatsächlich als einfache CD geplant, wuchs die Tracklist im Laufe der Zeit auf beachtliche 56 Titel an. Selbige wurden dann vorsortiert und auf drei CDs verteilt.



"Magic Diamonds - Best Of Rock, Ballads & Rare Treasures" bringt es dann auch schon auf den Punkt. Es sind allerlei Schätze vertreten. Natürlich darf das Duett mit Lemmy 'Love Me Forever' nicht fehlen, aber auch die Songs, die zusammen mit Blaze Bayley entstanden, sind für den Fan ein Muss. Genauer gesagt handelt es sich um Live-Versionen des IRON MAIDEN Klassikers 'Fear Of The Dark' sowie die Hymne 'Bad Blood'.



Man kann und darf DORO attestieren, dass sie viel Herzblut in ihre Projekte steckt. Da bildet "Magic Diamonds - Best Of Rock, Ballads & Rare Treasures" keine Ausnahme. Wem die Musik allein nicht reicht und der vom Weihnachtsgeld noch etwas übrig hat, der darf sich gern die spezielle Fan-Box zulegen, die zudem ein von DORO selbst entworfenes Parfüm beinhaltet.