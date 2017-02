Zum Träumen und Nachdenken

Mensch, da hat der DORO-Tieftöner doch ein überraschend gutes Werk am Start. Auch wenn man den musikalischen Background von NICK DOUGLAS anhand von "Regenerations" nicht wirklich ausfindig machen kann, haben wir es bei den vorliegenden elf Stücken durch und durch mit guter Musik zu tun. Mit DEADLY BLESSINGs US Metal oder Schwermetall aus dem Hause PESCH hat "Regenerations" nicht viel zu tun, was jedoch nicht heißt, dass der Modern Rock auf seinem neusten Soloalbum der schlechten Sorte angehört. Abwechslungsreich, voller Leben und zum Teil auch herrlich nachdenklich, die Platte deckt sämtliche Aspekte ab, die ich mir persönlich von einem Album dieser Sparte erhoffe.



Mal geht es etwas rockiger zur Sache ('Come Alive', 'Before You Break'), mal nehmen melancholische Töne die Zügel in die Hand ('Blue'), ohne auch nur annähernd schwerfällig oder missmutig zu werden. Viele Songs, ob nun rockiger oder balladesker, nisten sich binnen kurzer Zeit tief in die Gehörwände ein und vermitteln in ihrer Gesamtheit ein ungemein homogenes Gefühl. NICK DOUGLAS, der auch gleichzeitig den Gesang übernimmt, hat sehr viel Feintuning und Fingerspitzengefühl in die Platte gesteckt. Die Songs reiften mit der Zeit und man hat zu keiner Zeit den Eindruck, als wenn der Bassist hier voreilig sein drittes Solowerk fertigstellen wollte.



Mit 'Uncomfortable' und 'My Lucky Day' haben sich im Übrigen auch zwei astreine Radiohits auf das Album geschlichen, das ihm allerdings alles andere als einen kommerziellen als mehr einen gefühlvollen, sensiblen und tiefgründigen Charakter verleiht. So habe ich – wenn ich ehrlich bin – in Anbetracht der letzten beiden Alben NICK DOUGLAS das Vorliegende nicht zugetraut und wurde – wie so häufig und Gott sei Dank – eines Besseren belehrt. "Regenerations" ist ein tolles Album voller Tiefgang und Pathos mit einem tollen Ecken-Kanten-Verhältnis und, da ich es noch nicht erwähnt habe, wunderbar warmem Gesang.