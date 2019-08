Ein bisschen Rock 'n' Roll, ein bisschen Hard Rock

Andi (Gesang, Gitarre), Tim (Bass, Backings), Rob (Drums) und Ingo (Gitarre) sind die vier Akteure von DOWN IN CRUZ. Für ihr neuestes Album "So Far, So Bad" konnten sie als Produzenten Harris Johns gewinnen, der unter anderem schon für SODOM, KREATOR und HELLOWEEN gearbeitet hat. Das merkt man der gelungenen Produktion auch an. Andi nennt das Ganze "eine leicht metallische Mischung aus SOCIAL DISTORTION und Midtempo-MOTÖRHEAD", die Gewichtung liegt also eher in Richtung Rock 'n' Roll und Hard Rock.

Auch wenn es sehr hübsch daherkommt, so hat mich das Klavierintro 'So Far, So Bad' doch ein wenig irritiert. Muss man nicht verstehen, aber es gibt ja noch fünf weitere Songs, die sich hören lassen können. 'A Fool Will Never Die' und 'Run Away' lässt einen dann schon kräftig mitzucken und bei 'Live Or Die' bedient sogar Meister Johns die Mundharmonika. Das Stück erinnert mich übrigens ein wenig an URIAH HEEPs 'Lady In Black'. Ein sehr gefühlvoller, eingängiger Titel. Mit 'Legends' zollt DOWN IN CRUZ Lemmy Tribut und beendet sodann eine kurzweilige Platte mit dem treibenden 'Ordinary Life'. Anmerken möchte ich auch noch, dass sowohl Andis als auch Tims Stimme eine gewisse Rauheit zu eigen ist, die hervorragend zu der Produktion passt, was besonders eindrucksvoll in diesem letzten Track zu hören ist. Gute Arbeit, Jungs!