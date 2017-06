Römische Folklore und ägyptischer Death Metal

Es ist kein Schlachtengetöse, das in den zehn Tracks von "Under The Wings Of Aquila" ertönt, auch wenn sich DOWNCAST TWILIGHT auf dem Debütsilberling vornehmlich mit der Zivilisation im alten Ägypten und den markanten Ereignissen im frühen Rom beschäftigt. Die Truppe aus den westlichen Midlands hat sich musikalisch dem Folk Metal verschrieben und verpackt den eigenen Sound in ein Melo-Death-Gewand, das gelegentlich wie eine entschlackte Variante des THERION-Materials klingt. Die Briten haben zwar auch einige opulente Passagen in ihre Songs eingebaut, legen aber keinen gesteigerten Wert auf pompöse Rahmengestaltungen und bleiben lieber an der Basis - gut so.



Dennoch ist die Premierenvorstellung bisweilen etwas eintönig geraten, weil die Band kaum Spannungsmomente kreiert und im Hinblick auf die melodische Ausgestaltung der zehn Kompositionen gelegentlich etwas einfältig wirkt. Gerade im zentralen Part des Albums fehlt es an einschneidenden Augenblicken, die die Motivation aufrechterhalten und das Interesse wieder bündeln. Zuvor gelingt DOWNCAST TWILIGHT mit 'Rex Nemorensis' und 'Soldier Of Pompeii' noch ein feiner Einstieg, in dem die Folk-Elemente sehr schön mit den aggressiveren Passagen verschmelzen und ein stimmiges Konstrukt hinterlassen. Genau dieses sucht man in der Folge immer wieder mal, weil die Elemente nebeneinander stehen, aber nicht kombiniert funktionieren. Gerade die Melodien haben hin und wieder eine Art Alibifunktion, spielen aber keine tragende Rolle mehr.



In den letzten Minuten fängt sich "Under The Wings Of The Aquila" noch einmal und schafft doch noch ein zufriedenstellendes Finish. Die ganz große Begeisterung bleibt jedoch aus, weil DOWNCAST TWILIGHT längst noch nicht alles aus ihren Ideen herausgeschlagen haben!



Anspieltipps: Rex Nemorensis, Soldier Of Pompeii