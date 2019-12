Das ungeschliffene Naturell der zweiten Generation - es ist in diesem Album fest verankert.

Endlich mal wieder etwas mehr Purismus im melodischen Black Metal: Die Musiker von DOWNCROSS sind noch sehr eng mit der zweiten Welle im Bunde und haben ihre Sozialisation bei Acts wie SATYRICON erfahren, sprich sich nicht von den bombastischen Entwicklungen des Genres reizen lassen. Die späte Konsequenz: Ein Album wie "Mysteries Of Left Path", welches vor allem beim Gitarrensound noch in der Frühphase des nordischen Black Metals verhaftet ist, bei der Entwicklung des Songmaterials aber durchaus auch den Vertretern der hymnischen Zunft eine Ode singt - und diese Mischung passt wirklich sehr gut.

Die acht Kompositionen bieten eine gesunde Mischung aus dissonanten, verrohten Passagen und melodischen, teils auch euphorisierend packenden Parts, in denen das majestätische Momentum in jeder Note mitschwingt. So entpuppen sich Songs wie 'In The Name Of The Ruthless Azerate' und 'In The Depth Of The Masak Mavdil' als Musterschüler der kompositorischen Lehranstalt namens DOWNCROSS, die sich von Alben wie "Nemesis Divina" ins Hier und Jetzt hat begleiten lassen und dort auch die Maßstäbe definiert, die für das heutige Schaffen auf "Mysteries Of Left Path" gelten. Doch auch für die aggressiveren Momente bleibt auf dem neuen Album ausreichend Zeit; immer wieder trümmert DOWNCROSS den Frost aus den Instrumenten, verliert dabei auch gerne mal für einen Augenblick die Selbstbeherrschung und propagiert dabei das (kontrollierte) Chaos in souverän geführten Breaks und galant gemeisterten, aber doch anarchisch anmutenden Tempowechseln.

Im Grunde genommen zielt das Material schließlich einzig und alleine darauf, den Staub von den Meisterwerken der frühen 90er abzuklopfen und erneut daran zu erinnern, welch revolutionäre und meisterhafte Zeit das Genre in jenen Tagen erleben durfte. "Mysteries Of Left Path" zollt aber nicht nur Tribut, sondern zieht auch seine eigenen Lehren aus diesen Einflüssen. Dass dabei natürlich niemals verleugnet werden kann, wer den inspirativen Anschub gegeben hat, liegt in der Natur der Sache. Und dennoch ist es keinesfalls selbstverständlich, genau diesen Sound so beeindruckend hinzubekommen. DOWNCROSS rennt hier nicht nur offene Türen ein, sondern bringt sich schlagartig auch in die Diskussion um eventuelle Thronfolger. Dies mag zwar noch eine vorschnelle Bewertung sein, trifft die Qualitäten dieses Ensembles aber im Kern. Nichts als Beifall ist daher auch die angemessene Reaktion auf diesen starken Release!