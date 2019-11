Gettin' Out Of Style

Relativ chaotisches Heavy-Rock-Mischmasch

Auch mit viel gutem Willen gibt es eigentlich kaum Argumente, die dafür sprechen könnten, "Gettin' Out Of Style" in die Dauerrotation zu bringen. Das aktuelle Werk von DR. AWKWARD & THE SCREWS ist ein kruder Ritt durch 70s-beeinflussten Heavy Rock, der hin und wieder von einigen Stoner-Gitarren flankiert wird, in seiner Zusammensetzung aber so hektisch und unsortiert erscheint, dass man schon zur Hälfte jegliche Lust verliert, sich weiter mit den Songs der 2017 gegründeten Combo zu beschäftigen.

Es gibt sicherlich hier und dort ein paar brauchbare Ansätze, doch bei der konkreten Ausarbeitung des neuen Materials nimmt die Band eigentlich jeden Stolperstein mit und schafft es über die gesamte Distanz kein einziges Mal, die eigentlich als relaxt zu betrachtende Stimmung wirklich mal auszukosten. Stattdessen gibt es in den Arrangements ständige Zerwürfnisse, deplatzierte Soloparts und darüber hinaus das gewöhnungsbedürftige Organ von Frontmann Greg, der die Eier als Bandleader lediglich spazieren träggt, aber nicht in die Performance schmeißt.

Der Heavy-Rock-Markt hat in den vergangenen fünf Jahren so viele vermeintliche Meilensteine herausgegbracht, dass man berechtigterweise höchste Ansprüche an einen neuen Release haben darf - auch wenn es sich bei den Urhebern noch um Newcomer handelt. DR. AWKWARD & THE SCREWS musiziert aber für den Augenblick noch in einer eigenen Welt, und dort sind Spontaneität und Gelassenheit ebenso fremd wie wirklich gute Songs.