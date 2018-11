Garagen Rock aus den 60ern mit Voodoo!

Retro Rock der ungewöhnlicheren Art präsentiert uns DR. SAVAGE AND THE SHRUNKEN HEADS. Denn wo sich die meisten Bands musikalisch an den 70er Jahren orientieren, geht die Truppe aus Südkalifornien zeitlich noch ein weiteres Stück zurück in die 60er und auch 50er Jahre. Man hat sich dem Garagen-Rock im Stile von Bands wie THE TROGGS oder THE SEEDS verschrieben. Dazu kommen dann noch ein bisschen Punk, R&B Einflüsse von Künstlern wie BO DIDDLEY und man packt dies dann noch in ein Okkult Rock-Konzept mit viel Voodoo.



Hört sich vielleicht ein bisschen kurios an, aber funktioniert bestens. Der Sänger des Quartetts Kenneth Wessel gibt dabei den Voodoopriester. Die 10 Nummern auf "Primitive" sind schnörkelloser Rock, der ins Ohr geht und die Reminiszenz and vergangene Zeiten ist der Band perfekt gelungen. Und wie damals auch üblich, sind die einzelnen Stücke sehr kurz gehalten - nur zweimal wird die Dreiminutenmarke geknackt. Das macht "Primitve" zu einen sehr kurzweiligen Vergnügen, welches nach 28 Minuten Gesamtspielzeit allerdings bereits ein sehr frühes Ende findet. Da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht, denn immerhin wird das Album ja auch als solches angepriesen und nicht als EP. Mit 'The Last Time' ist übrigens ein gelungenes Cover der ROLLING STONES-Nummer aus dem Jahr 1965 enthalten.