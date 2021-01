Explosiver Punk-Hardcore-Cocktail aus Seattle

Die Amerikaner DRAGGED UNDER sind bisher noch nicht auf meinem musikalischen Radar so recht in Erscheinung getreten, dabei sollte der Fünfer mit seinem Mix aus melodischem Punk und Post Hardcore eigentlich gut in mein Beuteschema passen. Noch überraschender ist meine bisherige Unwissenheit über die Existenz der Band, weil mir eines der Gesichter auf dem Bandfoto ziemlich bekannt vorkommt. Die Rede ist von Ryan "Fluff" Bruce, dessen YouTube-Kanal "Riffs, Beards & Guitars" wahrscheinlich schon jedem an Equipment interessierten Gitarristen untergekommen sein sollte und dessen Videos auch mich schon auf das eine oder andere neue Spielzeug aufmerksam gemacht haben. Umso gespannter bin ich, was der Gitarrist mit seinen Mitstreitern auf dem hier vorliegenden "The World Is In Your Way" musikalisch so zelebriert.



Los geht es mit 'The Real You' erst einmal überraschend modern und mit deutlich mehr Metalcore-Schlagseite als das die Selbstbeschreibung der Band hätte vermuten lassen. Erst zur Mitte des Tracks hin übernehmen dann typische Hardcore-Hooklines und Gruppengesänge das Zepter und machen den Song in meinen Ohren zu einem Volltreffer. Die Jungs aus Seattle machen sich hier aber eigentlich gerade erst warm, denn 'Hypochondria' geht im Anschluss dank großartigem Chorus direkt ins Langzeitgedächtnis und pflanzt dem Hörer einen gehörigen Ohrwurm ein, bevor 'Roots' sogar noch eine Schippe drauflegt und dank treibender Gitarren und einer erneut überzeugenden Hookline ganz großes Hit-Potential beweist. Angesichts dieses bockstarken Dreierpacks ist es dann auch zu verschmerzen, dass 'Here For War' das hohe Niveau nicht ganz halten kann. Schlecht ist der Track dennoch nicht und bringt mit seinem stampfenden Groove gegenüber dem rasanten Beginn eine wohltuende Verschnaufpause. Nötig ist selbige auch, denn 'Chelsea' und 'Instability' setzten im Anschluss direkt wieder auf Vollgas und der Fünfer wirft weiterhin freigiebig mit einer großen Melodie nach der anderen um sich. Erst 'Covered In Sin' fällt schlussendlich im Vergleich zum restlichen Material erstmalig ab und wäre mit seinen Dubstep-Anleihen im Mittelteil in meinen Ohren verzichtbar gewesen. Wo wir von Verzichtbarkeit reden, auch die Halbballade 'Feel It' hat ebenfalls nicht unbedingt einen Platz in der satt bestückten Tracklist verdient, denn trotz ordentlichem Refrain ist mir der Song insgesamt doch etwas zu klischeehaft. Gut dass dieser Eindruck aber nicht lange haften bleibt, denn das melodisch-punkige 'Just Like Me' lässt das Qualitätsniveau wieder nach oben schnellen, während der Rausschmeißer 'This Holiday' dank feinen Stop-And-Go-Passagen zum Ende der Spielzeit hin noch einmal ein ganz großes Highlight auf "The World Is In Your Way" markiert.



Angesichts dieses wahrlich unterhaltsamen Albums ärgert mich eigentlich nur die Tatsache, dass ich die Platte erst nach Abgabe meines Redaktionspolls erstmalig für die Rezension gehört habe. Mit dieser geballten Ladung an Hits und großen Melodien wäre die Scheibe nämlich garantiert in meinen Top 20 des vergangenen Jahres gelandet. Ihr hört es, ich bin restlos überzeugt von dem interessanten Mix aus Metalcore, Hardcore und melodischem Punkrock den DRAGGED UNDER hier präsentiert und der dank starkem Songwriting wohl Anhäger aller drei genannten Genres gleichermaßen begeistern dürfte.