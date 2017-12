Na also, es geht doch!

Diese Band ist nicht tot zu bekommen, und inzwischen wird man auch anerkennen müssen, dass DRAGONHAMMER sich so weit gemausert hat, dass man den allgemeinen Standard im Melodic Metal locker übertrifft - und davon war vor anderthalb Dekaden, als die Italiener ihr erstes Lebenszeichen von sich gaben, definitiv noch nicht auszugehen. Doch die längere Pause, die man sich in der Zwischenzeit genehmigt hat, scheint der Band extrem gut getan zu haben. Zwar ist auch "Obscurity" weit davon entfernt, den vermeintlichen progressiven Ansprüchen gerecht zu werden, die die Herren selber formulieren. Doch blickt man auf das Songwriting, die Produktion, die Melodieführung und zuletzt auf die Performance, muss man konstatieren, dass zwischen "The Blod Of The Dragon" und dem neuen Album wahrlich Welten liegen.



War das Debüt seinerzeit noch ein Album unter Tausenden in der kitschverseuchten italienischen Power-Metal-Szene, ist "Obscurity" wohl genau das, was man ein erwachsenes Werk nennen kann. Sicherlich könnte man bei den Keyboardeinlagen noch ein bisschen abspecken, aber dennoch ist das frische Material wesentlich fokussierter, bei weitem nicht mehr so bombastisch und erst recht nicht auf irgendwelche penetranten Hooklines angewiesen, die sich im dritten Durchgang schon vollends verbraucht haben. Denn auch die Refrains sitzen auf einmal, weil sich DRAGONHAMMER auch in Sachen Dynamik spürbar entwickelt hat und im mittleren Tempo ganz andere Akzente setzen kann, als bei den Highspeed-Knödeleien der Vergangenheit - und das zahlt sich eben vor allem in den Chorus-Sequenzen aus, die über weite Strecken überzeugen.



Nun will man den Italienern nicht auf einmal einen totalen Befreiungsschlag bescheinigen, denn hier und dort ist auch "Obscurity" noch nicht konsequent ausgereift. Doch mit ihrer neuen Platte macht die Truppe dennoch einen riesigen Schritt und gilt mit einem mal als eine der Referenzkapellen im italienischen Power Metal. Und das ist schon eine gehörige Überraschung!



Anspieltipps: The Town Of Evil, Children Of The Sun