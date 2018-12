Das können die Herren besser!

Irgendwie ist bei DRAKKAR seit längerer Zeit der Wurm drin. Die Italiener haben die Taktung ihrer Veröffentlichungen deutlich reduziert, sich in die Teilzeit zurückgezogen, offenbar aber auch nicht mehr die ganz große Motivation am Start, die es einfach braucht, um auch nach mehreren Jahrzehnten im Business immer noch am Ball zu bleiben.

Das beste Beispiel für diese These ist der neue EP-Release, auf den sich die Musiker nun wirklich nicht viel einbilden sollten. "Cold Winter's Night" enthält mit dem mäßigen Titelsong und dem ebenfalls nicht allzu spektakulären 'Leviathan Rising (Death From The Depths - Part 1)' zwei Nummern, die es damals nie und nimmer auf eine neue DRAKKAR-Scheibe gepackt hätten. Die Melodien lahmen, die Darbietung könnte auch ein wenig impulsiver sein, und trotz Verzicht auf allzu bombastische Arrangements klingt der neue Stoff vergleichsweise unmetallisch und bei weitem nicht mehr so spannend wie die wirklich starken Alben zum Jahrtausendwechsel. Immerhin ist mit 'Black Sails' eine Nummer dabei, die zumindest ein kleines bisschen Hoffnung macht - aber den trüben Eindruck, den "Cold Winter's Night" hinterlässt, kann ein einziger Song auch kaum kaschieren, zumal die Live-Version von 'Invincible' ziemlich kraftlos klingt und den Silberling zu keinem wirklich guten Ende bringt.

DRAKKAR kann sicherlich mehr als das, was die Italiener hier zur Diskussion stellen. Hoffentlich ist diese EP nur ein kurzer Zwischenfall, über den man sich in wenigen Monaten nicht mehr auslassen wird. Aber dies kann nur dann sichergestellt werden, wenn die Band wieder mit Leidenschaft zu ihren Wurzeln zurückkehrt und vor allem wieder häufiger präsent ist. Der momentane Werdegang hat nämlich eher etwas von schleichendem Abschied.