Die Rückkehr des MANSUN-Leaders

Paul Draper war viele Jahre bei den Brit-Poppern MANSUN angestellt, musste sich nach deren stillem Abgang jedoch ein neues Betätigungsfeld suchen, um seine musikalischen Vision weiterleben zu können. Es hat eine Weile gedauert, bis sich der Sänger schließlich dazu durchringen konnte, das klassische Bandkonstrukt für einen Moment ad acta zu legen, um sich schließlich solo durchzuboxen - doch offenbar hat Draper mit dieser Entscheidung den richtigen Weg gewählt.



Die elf Songs seiner ersten Soloplatte sind zwar im weitesten Sinne relaxte Popmusik mit deutlichem Indie-Einschlag, musikalich aber eben nicht die logische Fortführung des MANSUN-Werkes. "Spooky Action" gibt sich phasenweise nachdenkliche, hat einige soulige Momente, mag aber auch mal kurzfristig auf die experimentelle Schine abdriften, um sich neu inspirieiren zu lassen. Gelegentlich fühlt man sich an die rockigeren Werke eines David Bowie erinnert, dann wieder kommen leicht verproggte Modern-Rock-Strukturen auf den Tisch, gerne auch um der lästigen Fessel des Britpop so weit wie möglich zu entfliehen.



Doch an bestimmten Punkten wird Draper doch wieder von seiner Vergangenheit eingeholt, und das ist mitunter auch in Ordnung, da MANSUN ja für eine kurze Zeit auch eine der wichtigeren Erscheinungen der Szene waren und nicht zwingend auf den Wellen schwamm, die OASIS mit einigen Bauchlandungen erst losgetreten hatte. Vielleicht ist der Vergleich mit den Independent-Vertretern des Segments, beispielsweise SUPERGRASS, daher auch angebrachter, soll aber nicht so weit ablenken, dass man glauben könnte, die Soloband von Mr. Draper würde sich anhand vertrauter Sounds eine neue Heimat suchen. Nein, aus "Spooky Action" spricht der Künstler und Visionär, der hier gerne auch mal als Querdenker auftritt, aber ein weiteres Mal Akzente setzen kann - und das nicht mit Hitsingles, übermäßig melodischen Kompositionen oder Easy-Listening-Geschichten, sondern mit passionierten Performances, ausgefallenen Ideen und schlichtweg guten Songs!



Anspieltipps: Jealousy Is A Powerful Emotion, Can't Get Fairer Than That