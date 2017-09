Echter Geheimtipp in Sachen folkigem Schwarzmetall

Wenn man nach einem echten Geheimtipp in Sachen folkigem und epischem Black Metal sucht, dann führt seit dem Jahr 2013 eigentlich kein Weg an DRAUGÛL vorbei. Gegründet wurde die Band dabei im sonnigen Malta als Solo-Projekt von Hellcommander Vargblod (Ex-MARTYIRUM, KAOSPATH), doch inzwischen hat der Mastermind passend zur sehr skandinavisch angehauchten Musik seinen Lebensmittelpunkt nach Schweden verlagert, von wo aus er mittlerweile ganze vier Langspieler komplett im Alleingang produziert hat. Der letzte Langspieler "Winterspell" sorgte dabei im Underground wohl bisher für die größte Aufmerksamkeit und verleitete das Label der Band dazu, in diesem Zuge auch noch einmal den gesamten Backkatalog des Wahl-Schweden erneut zu veröffentlichen. Dementsprechend werfen wir in dieser Rezension auch keine Blick auf den aktuellen Langspieler, sondern konzentrieren uns auf das dritte DRAUGÛL-Werk "Chronicles Untold", das ursprünglich im Jahr 2015 erschienen ist.



Rein musikalisch steht der Vorgänger dem starken "Winterspell" dabei in nichts nach, sondern präsentiert mit feinen Folk-Melodien und herrlich frostigen Riffs die gleichen Trademarks, die auch den aktuelle DRAUGÛL-Rundling so stark machen. Man nehme hier beispielsweise nur den famosen Opener 'Vargens Förbannelse', der nicht nur mit wunderbar atmosphärischen Strophen punkten kann, sondern auch mit einem fast schon Hit-verdächtigen Refrain überzeugt und damit direkt zu Beginn einen der Höhepunkte der Platte markiert. Dass der Track wirklich stark ist, das war ganz offensichtlich auch Maestro Vargblod bewusst, denn immerhin spendiert er den musikalischen Motiven am Ende der Platte in 'Vargens Förbannelse Pt. II' direkt einen zweiten Auftritt und wird hier sogar von einer hervorragenden Gastsängerin unterstützt, die dem Song noch einmal ein ganz eigenes Flair verleiht.



Doch dieses Song-Doppel bleibt beileibe nicht das einzige Highlight auf "Chronicles Untold", denn auch die übrigen Kompositionen überzeugen immer wieder mit herrlich folkigen Passagen und eingängigen Melodien, wie sie auch Folk-Metal-Vertreter wie ENSIFERUM nicht besser hinbekommen hätten. Als weitere Highlights fallen mir da zum Beispiel das wunderbar düstere 'Dark Waters', das schmissige 'The Voice Of Huldra' oder die starke Interpretation der schwedischen Ballade 'Herr Mannelig' ein. Einziger Schwachpunkt bleibt damit das abschließende 'Awakening The Forest Spirit', das zwar durchaus als spährisches Instrumental durchgeht, aber mit gut über sechs Minuten Spielzeit doch etwas zu lang ausfällt.



Doch das bleibt alles Meckern auf allerhöchstem Niveau, denn alles in allem ist "Chronicles Untold" eine herrliche Folk-Metal-Scheibe, die ich jedem Fan dieses Genres nur wärmsten empfehlen kann. Die Frage ist angesichts dieser starken Platte eigentlich nur, warum DRAUGÛL noch immer ein Dasein in den eher unbekannten Untiefen des Metal-Undergrounds fristet, obwohl die Band musikalisch locker das Zeug dazu hätte, in der ersten Liga mitzuspielen.