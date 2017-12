The Sin of Sodom (EP)

Teutonen-Thrash from Sverige

Drei Songs, allesamt kurz, brutal und intensiv gehalten, kredenzt diese Formation aus Schweden auf ihrer Debüt-EP. Keine zehn Minuten dauert das Spektakel, die reichen aber locker aus, um zu verstehen, worum es dem Quartett geht.



Bestehend aus durch die Bank erfahrenen, umtriebigen Recken mit Death/Thrash Metal-Background (allen voran Drummer "Corpse Skelethor" scheint gut ausgelastet zu sein, vermöbelt er doch auch bei DESTRÖYER 666 und bei IN AETERNUM das Kit), wurde DREADFUL FATE ganz offensichtlich deshalb gegründet, um dem teutonischen Thrash Metal der Frühzeit entsprechend Tribut zu zollen. Und das nicht nur mit dem Titel (bzw. dem Titelsong) selbst, sondern die gesamte Spielzeit über.



Während der erwähnte Opener dann auch erwartungsgemäß an Tom Angelripper und Konsorten in jungen Jahren denken lässt, hat 'Unholy Lust' nicht nur einen pechschwarzen Anstrich erhalten, zusätzlich wurde auch noch eine CELTIC FROST-Gedächtnis-Passage ("Uuuuurrrgh" inklusive!) eingebaut. Mit dem gelungenen, aber auch nicht unbedingt spektakulären KREATOR-Cover 'Tormentor' beendet DREADFUL FATE das kurze Vergnügen auch schon wieder, macht damit aber auf jeden Fall schon jetzt Lust auf einen ersten Longplayer.



Und dass der dann auch als Vinyl-Edition in Umlauf gebracht muss, wie das schon bei dieser 12"-Single der Fall ist, braucht wohl hoffentlich nicht weiter diskutiert zu werden ...