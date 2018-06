Schwedische Teutonen feiern eine Thrash-Party

Auch wenn die Musiker es wahrscheinlich nicht gerne hören werden, um ihre Underground-Attitüde nicht anzutasten, spricht ihre Herkunft doch ganz klar für die Installation eines weiteren All-Star-Projekts, hinter dem sich schließlich gestandene Musiker von DESTRÖYER 666, HYPNOSIA und MERCILESS verbergen. Die stilistische Ausrichtung ist daher auch weitestgehend abzusehen und wird auf den neuen Songs von DREADFUL FATE auch bedingungslos bestätigt: "Vengeance" ist ein weiterer schwedischer Frontalangriff auf den Teutonen-Thrash, der bisweilen an die rockigeren Tracks von THE CROWN erinnert, aber eben auch gerne mal mit dem räudigen Stoff von NIFELHEIM und DESTRUCTOR kokettiert - und in diesem Schnittfeld bewegt sich schließlich auch das ganze Material dieser schlicht arrangierten, aber wirkungssvoll inszenierten Platte.



Vor allem MERCILESS-Fans sollten beim Genuss des Anfangstrios sofort auf den Geschmack kommen; 'Altar Of Cruelty' und 'Death Sentence' grooven sich mit knüppeligen Salven wunderbar ein, während der Titelsong auch das bisweilen rockige Fundament des Materials in die Waagschale wirft - und bis zum letzten Takt des neuen Werkes auch dort belässt. Dennoch kann man DREADFUL FATE in keinem Augenblick vorwerfen, zu einspurig vorzugehen; 'Witches Hammer' würde man beispielsweise auch im traditionellen Sektor begrüßen, und das fast schon hymnische 'Eternal Fire gibt auch im mittleren Tempobereich keinen Grund für Beanstandungen. Letztere könnte man lediglich ob der recht knappen Spielzeit von "Vengeance" ausrufen; davon abgesehen jedoch hat DREADFUL FATE eine angenehme Duftmarke hinterlassen, die jedem Kuttenträger blitzschnell wieder die Nackenverspannung austreiben dürfte.



Anspieltipps: Vengeance, Eternal Fire