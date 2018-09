Erste Platte nach eineer gefühlten Ewigkeit!

Das Deutschland-Comeback der DREADNOUGHTS musste etwas länger auf sich warten lassen als üblich, weil der internationale Vertrieb offenbar noch nicht geregelt war. Insofern ist "Foreign Skies" mittlerweile gar nicht mehr so taufrisch, schließlich wurde das Material bereits im vergangenen Jahr eingespielt und auch erstveröffentlicht - doch dies nur als Randnotiz.

Musikalisch zeigen die Celtic-Folk-Punks, dass sie nach wie vor in der Lage sind, eine richtig coole Party zu feiern und irgendwo zwischen Polka, Folk und Rock & Roll die richtige Mischung gefunden haben, um ein abwechslungsreiches und zudem sehr lebendiges Album fertigzustellen. Das Gros der neuen Songs hat einen durchweg tanzbaren Groove und animiert parallel zur lautstarken vokalen Begleitung, gerade dann wenn die DREADNOUGHTS das Tempo anziehen und die Punk-Reminiszenzen am stärksten sind. 'Jericho' und 'Foreign Skies' dürften nach dem ersten Chorus schon verinnerlicht sein, die A-Capella-Hymne 'The Bay Of Suvla' wiederum würde jedem Piratenstreifen einen perfekten Soundtrack verpassen, und mit 'Black And White' und 'Gavrilo' sind auch Anhäger von Traditionals bestens bedient, ohne dass die Band sich zu sehr von ihrem immer noch ursprünglichen Sound entfernen muss.

Lediglich der Umstand, dass klangtechnisch mächtig poliert wurde, nimmt "Foreign Skies" ein bisschen von seinem Charme und ist dafür verantwortlich, dass die Band sich nicht mit den Kollegen von FIDDLER'S GREEN messen kann. Nichtsdestotrotz ist das erste Album nach immerhin acht Jahren Pause ein weiterer Lichtblick in der momentan doch nicht allzu aktiven Folk-Rock-Szene und für Fans des Metiers sicherlich ein Grund, den Geldbeutel wieder zu schröpfen.

Anspieltipps: The Bay Of Suvla, Black And White