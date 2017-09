Sündig und melodisch!

Der Erstling der kroatischen Band DREAMBORN hört auf den Namen "Seven Deadly Sins". Die Sündenaufzählung beginnt mit einem 'Violent Scream', doch ganz so martialisch, wie man deshalb vermuten könnte, geht es dann aber nicht zu: Das Quartett spielt ordentlich (selbst-)produzierten, melodischen Metal, der an HELLOWEEN und Konsorten erinnert, dabei aber immer wieder mal etwas proggigere Momente durchblitzen lässt, wie zum Beispiel durch die modern anmutende Gitarrenarbeit im ersten Lied. Das Titelstück bietet dann einen ebenso hymnischen wie eingängigen Refrain, wie man ihn sich in diesem Genre nur wünschen kann.

Generell beschert uns die Band ein Füllhorn an interessanten Details in ihren Stücken, die erahnen lassen, dass hier viel Zeit und Mühe drinstecken (Die Band existiert schon seit 2013). Am Reißbrett entworfen klingt definitiv anders! Leider kann das Album das durchaus vorhandene hohe Niveau nicht über die ganze Spielzeit halten und man meint, die eine oder andere Passage bereits bei anderen Bands so ähnlich gehört zu haben. Ebenfalls eher auf meiner persönlichen Negativseite steht der bisweilen doch etwas kitschige Keybordeinsatz, der dem Ganzen eine leicht symphonische Note spendiert. Der abwechslungsreiche Gesang und die Gitarren sind allerdings wirklich ansprechend und das Komponieren beherrschen die Melodic-Metaller zweifelsohne.

Ich bin sehr gespannt, ob es der Band gelingt, sich auf dem - bereits in Arbeit befindlichen - Nachfolger auf ihre zweifellos vorhandenen Stärken zu besinnen. Dann kann durchaus das Kunststück gelingen, auf dem reichhaltigen Melodic Metal Markt eine deutliche Duftnote zu hinterlassen.

Anspieltipps: 'Seven Deadly Sins', 'Heart Of Steel', 'Seed Of Destruction' und 'The Sign'