Herausragend und leider viel zu schnell zu Ende!

Mit der Masse an Eindrücken, mit denen die Ungarn von DREAMGRAVE ihr Publikum erschlagen, könnte man glatt mehrere Alben füllen und dennoch für ausreichend Spannung garantieren. Die Osteuropäer jedoch haben gerade mal eine EP zusammenbekommen, die dementsprechend vielseitig aufgestellt ist, gelegentlich aber schon fast überfordert, weil der Mix aus Folk, düsterem Metal und progressivem experimentellem Sound so viele unterschiedliche Nuancen aufgreift, dass man das Konzept der Homogenität auf "Monuments" gerne einmal anzweifeln darf - zumindest wenn man sich die drei neuen Tracks zum ersten mal zu Gemüte führt.



Doch schon die ersten Wiederholungstaten geben Auskunft darüber, dass bei DREAMGRAVE auch diesmal alles stimmungsvoll zusammengeschmiedet wurde. Nach dem epischen Opener 'Drop The Curtain', der mitsamt seiner vielen kurzen Anspielungen gar nicht erst zulässt, dass man die Band einem bestimmten Genre zuordnet, gibt es mit dem teils theatralischen, teils jedoch auch sehr vertrackten Titelsong direkt mal die volle Ladung unbändigen progressiven Metals mit Neigungen in alle erdenklichen Subgenres. Ein paar harsche Shouts schlagen die Brücke zum extremeren Segment, während die vertrackt unterlegten Melodien den Bezug zum klassischen 90er-Prog-Metal herstellt - starke Vorstellung, herausragender Song.



Und dennoch hat die EP ein denkwürdiges Finale, das noch emotionaler und vielschichtiger gefüllt wird und die bereits bemerkenswerten Ansätze noch weiter pusht. 'The Passing Faith In Others' ist das Herzstück von "Monuments", ein abwechslungsreiches Epos, das deutlich untermalt, wozu diese Ungarn inzwischen fähig sind. Genrell ist diese EP ein weiteres Schmuckstück im ohnehin recht stark gefüllten Katalog dieser Band. Wer DREAMGRAVE bislang noch nicht kannte, erhält hier eine absolut taugliche Einstiegsdroge!



Anspieltipps: Monuments, The Passing Faith In Others