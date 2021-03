Die Schweizer DREAMSHADE untermauern mit "A Pale Blue Dot" ihre Einzigartigkeit und liefern ein Album ab, das einfach Spaß macht.

DREAMSHADE ist eine Band, die sich seit ihrem Debüt-Album "What Silence Hides" konsequent weiterentwickelt. Und das nicht nur in ihren musikalischen und kompositorischen Fähigkeiten, sondern auch beim Blick über den Tellerrand. Genregrenzen haben die Schweizer ohnehin nie interessiert; schon 2011 hat die Schublade Melodic Death Metal nicht ausgereicht, um die Musik treffend zu beschreiben. Über die Jahre driftete das Quintett immer mehr Richtung Metalcore, ohne je zu 100 Prozent in diesem Genre angekommen zu sein.



Wie sieht es nun aus, zehn Jahre nach dem Debütalbum? Die Einflüsse sind noch vielfältiger geworden. Der Metaleinschlag vor allem bei den Gitarren ist nicht von der Hand zu weisen und der Synthesizer kommt mal als eine Art dritte Gitarre zum Einsatz, mal um eine Atmosphäre mit 80er-Jahre-Flair zu schaffen. Letzterer ist über die Jahre das Trademark der Band geworden. Zusätzlich bedient sich DREAMSHADE nun auf "A Pale Blue Dot" auch eher genrefremder Elemente wie einer kurzen Dubstep-Passage bei 'Take A Step Back' und knackigen Raps in 'A Place We Called Home' und 'Stone Cold Digital'.



Auch thematisch macht DREAMSHADE einen weiteren Schritt Richtung Komplexität. Waren zuvor Geschichten aus dem täglichen Leben häufig Inhalt der Songs, zeigen sich die Schweizer auf "A Pale Blue Dot" wesentlich gesellschafts- und sozialkritischer. Lieder wie 'Question Everything', und 'Nothing But The Truth' stellen das Thema Wahrheit in den Vordergrund, letzteres auch den Klimawandel. 'Stone Cold Digital' stellt die Geschwindigkeit einer zunehmend digitalisierten Welt infrage und 'Impulse', 'toD-eulB-elaP-(A)', 'Somewhere Else' sowie 'A Place We Called Home' beschäftigen sich gar mit dem Universum.



Letzteres wird unterstrichen durch das Albumcover, das einen Astronautenanzug zeigt, und den Albumtitel, der die Erde beschreibt. Hinter dieser Thematik verbergen sich Gedanken dazu, ob es außer auf der Erde noch weiteres Leben gibt und ob der Mensch eines Tages dazu gezwungen sein wird, diesen Planeten zu verlassen.



Alles recht nachdenklich, allerdings verpackt DREAMSHADE dies in durchweg positive Melodien, groovige Beats, eine druckvolle Produktion und absolut kompakte Songs, wodurch das Anhören von "A Pale Blue Dot" einfach nur Spaß macht. 'Safe Harbour', 'Lightbringers' und 'Shanghai Nights' sind darüber hinaus absolute Aufbau- und Motivationssongs.



Gerade zur Outer-Space-Thematik passt der Synthesizer perfekt, der an der einen oder anderen Stelle ein futuristisches Flair einbringt. So manches Mal klingt er allerdings auch Schlager-esque, ohne dabei den Bogen zu überspannen.



Eine perfekte Zusammenfassung des Albums ist für mich 'Elephant', das sowohl durch die Lyrics als auch die Instrumentierung gute Laune verbreitet, die Themen von "A Pale Blue Dot" gut abdeckt und das Spektrum sowohl beim Gesang, als auch den Synthies zeigt. Zusätzlich zum druckvollen 'Impulse' mein absoluter Anspieltipp.



DREAMSHADE beweist mit dem neuen Release ihre absolute Eigenständigkeit. In ihrer Vielfältigkeit ist diese Band unvergleichbar und wenngleich "A Pale Blue Dot" ob der oben genannten Punkte ein großer Schritt nach vorne ist im Vergleich zum Vorgängeralbum "Vibrant", erweckt das Quintett nicht den Eindruck, den eigenen Zenit bereits erreicht zu haben. Immer weiter so, dann verbreitet diese Band auch noch weitere Jahrzehnte lang gute Stimmung.