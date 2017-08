Ein Wort: Schrott!

Immer in jenen Momenten, in denen man sich fragt, ob man bei der abschließenden Bewertung eines neuen Albums nicht zu großzügig war, kommt es ganz gelegen, wenn eine völlig talentfreie Truppe wie DREAMSLAIN sich mit eigenen Songs vorstellt und einem noch einmal deutlich die Augen öffnet. Es ist nämlich fraglos Fakt, dass man oft erst zu schätzen lernt, was man an manch begabter Combo hat, wenn man auch die Gegenseite kennt. Und diese Gegenseite ist genau der Schrott, den die Truppe aus dem norwegischen Tromsø auf "Tales Of War" verewigt hat.

Sieht man mal davon ab, dass die Musiker handwerklich nicht gerade reich gesegnet sind, kann man über den eigentlichen Output nur noch müde lächeln - oder sich erschreckt abwenden. Die gesamte Performance gleicht einer einzigen Freakshow, die aber als solche kaum beabsichtigt scheint. Das widerliche Gequäke von Frontmann Igor Jakobsen ist der größte Lacher, aber auch die theatralische Performance bei den übrigen Leuten, die hier die Backing Vocals übernehmen, braucht schon einen besonderen Humor. Und das Songwriting? Oh mein Gott, was für eine Katastrophe! Da klimpert irgendjemand tatsächlich noch auf einem Casio-Gerät und hofft auf sphärischen Beistand - selten so gelacht. Und diese pseudo-heroischen Melodien, ja, die sind auch ganz köstlich.

Aber lassen wir das besser. Und lasst ihr es auch besser, liebe Leute bei DREAMSLAIN. Nehmt mir nur eines nicht übel, nämlich dass ich den Lesern empfehle, sich selbst bei Bandcamp oder YouTube einen Eindruck zu verschaffen. Wir wollen schließlich alle unseren Spaß!