Gute Ideen, aber noch viel Gerumpel

2015 gegründet, legt die Düsseldorfer Melo Death/Thrash-Combo DRIVEN BY IMPACT nach gut zwei Jahren ihr selbstbetiteltes Debütalbum vor. Sechs kompakte Tracks (plus klassischem Intro und einem kurzen Interlude) finden sich auf "Driven By Impact", die eine ungeschliffene, kompromisslose Gangart zur Schau stellen und dem Underground live ordentlich einheizen dürften.

Bei genauerer Betrachtung handelt es sich bei den im Schnitt vierminütigen Songs aber noch eher um wilde Ideensammlungen aus denen bislang keine ausgewogenen Kompositionen herausgefiltert wurden. Die Riffs haben Biss, die Rhythmusfraktion liefert ein stabiles Thrash-Fundament, gelegentliche packende Hooks und generell eine ungestüme, genüsslich böse Vorgehensweise dürften für anerkennendes Grinsen im Publikum sorgen. An den Vocals könnte Eugen Rutz sicherlich noch feilen, denn seinen Growls fehlt bislang die Souveränität etablierter Szeneschreihälse. Und zumindest auf ihrer ersten Veröffentlichung bilden die Herren Musiker noch keine vollständige, kompakte Einheit. Es rumpelt einfach immer wieder im Getriebe, das trotz mangelnder Feinabstimmung gnadenlos am Anschlag läuft. Diesen ungezügelten Drive kann man gutheißen, handelt es sich hierbei offensichtlich ja auch um ein Markenzeichen der Band, was jedoch nichts daran ändert, dass an Songwriting und Geschlossenheit im Hause DRIVEN BY IMPACT noch gearbeitet werden muss.

Unabhängig davon haben vor allem die Einfälle der Stahlsaiterfraktion Potential (schöne Melo-Death-Führung bei 'Experience In Red' und 'Monstrosity Of Life', mächtiges Oldschool-Gethrashe in 'Building Fear' und 'Burning Bridges'), was der Band bei entsprechender Weiterentwicklung den Griff nach höheren Weihen ermöglichen sollte.