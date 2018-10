Programmatischer Titel - bewusst gewählt?

"Unbalanced": Wie zutreffend! Bereits auf ihrem letzten Album waren die Herren von DRUKNROLL noch relativ sprunghaft unterwegs und konnten mit ihrem modernen Thrash vor allem deshalb nicht landen, weil die straighten Attacken immer wieder von progressiven Spielereien ausgebremst wurden, die nicht so recht ins Bild passen. Mit dem Auftakt des aktuellen Albums scheint zunächst Besserung in Sicht; 'Hundred' und auch der Titelsong offenbaren straighte brachiale Thrash-Kost, wie man sie von DRUKNROLL gar nicht erwartet hätte. Doch leider verfällt die Band dann wieder in alte, nicht allzu vorteilhafte Tugenden.

Mir ist schleierhaft, was sich die Jungs beweisen wollen bzw. warum sie mit aller Macht versuchen, künstlerischen Anspruch zu platzieren, wo er eigentlich gar nicht angebracht ist. Das russische Quartett liebäugelt pausenlos mit dem Djent-Genre, mag aber auch symphonische Noten unterbringen und füllt die übrigen Stücke viel zu oft mit Keyboard-Backings, die den Sound mehr verwässern als ergänzen. Zwar gibt es im weiteren Verlauf einige brauchbare Melodien, und womöglich klingt mein Genörgel auch schlimmer, als es tatsächlich ist. Aber das spontane Momentum, mit dem sich die räudigeren Parts unterbrechen ließen, ist auch auf "Unbalanced" nur sehr begrenzt fühlbar, weshalb gerade der mittlere Teil des Albums viel zu verkrampft klingt.



Dennoch: Im Vergleich zu "In The Game" hat die Truppe einen kleinen Schritt vorwärts gemacht und präsentiert trotz der genannten Kritikpunkte eine Platte, die etwas runder ist als ihr Vorgänger. Dennoch bin ich absolut sicher, dass sich DRUKNROLL einen Gefallen täte, würden die Herren Musiker in Zukunft einfach mal mehr aus dem Bauch heraus agieren und die Prog-Metal-Einschübe auf ein bestimmtes Maß reduzieren. Sobald die Russen nämlich einen Gewaltausbruch initiieren, ist das ganze mehr als brauchbar - und schreit in diesem Falle sogar nach mehr. Schauen wir also, wohin die Reise künftig gehen wird. "Unbalanced" ist sicherlich kein schlechtes Album, doch wenn der Name Programm ist, ist bei einem solchen Titel doch noch einiges im Ungleichgewicht - im wahrsten Sinne des Wortes!



Anspieltipps: Hundred, The Heroes Of The War