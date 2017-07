Schade, nur ein Appetizer...

Die Ausgrabungen, die DUALITY für den neuen Release ankündigt, sind musikalisch noch nicht so prägend umgesetzt, wie die Band es vielleicht gerne gesehen hätte. Auf "Archeology" sollen Elemente der japanischen, mongolischen und ägyptischen Kultur verarbeitet werden, doch davon ist in den drei Songs dieser EP nicht viel zu spüren. Nicht schlimm, denn es sind andere Qualitäten, mit denen die französische Djent-Kapelle auf sich aufmerksam machen kann.



Mit mathematischer Präzision werden die wildesten Grooves durcheinandergeschüttelt, mit SOILWORK-ähnlichen Melodiekonstrukten versehen und mit jener rabiaten Unkonventionalität versehen, für die eine Band wie MONUMENTS seit geraumer Zeit großes Ansehen genießt. Trotzdem erfordert solch komplexer Stoff einfach einen größeren Rahmen als eine gerade mal 13-minütige CD, die im Grunde genommen nur die Klasse der Band andeutet, die langfristige Kür aber noch schuldig bleibt. Doch den Männern von DUALITY geht es zunächst nur um den ersten Eindruck - und das ist ein bleibender, auf dem die Band ihr erstes, hoffentlich bald nachgeschobenes Album gründen kann. Spannend bleibt's also, und das ist durchaus erfreulich!



Anspieltipps: Reborn, Osiris